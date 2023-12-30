Стала доступна первая версия демейка Portal для Nintendo 64

Моддер Джеймс Ламберт недавно выпустил первую версию своей демо-версии Portal 64 для Nintendo 64, доступную для скачивания

Portal 64: First Slice включает в себя первые 13 комнат Portal. Имеет рабочие порталы и портальную пушку. И да, она будет работать на настоящей консоли Nintendo 64. Мало того, Ламберт планирует создать и другие испытательные камеры в будущих версиях.

Естественно, геймеры ПК могут использовать эмуляторы Nintendo 64, чтобы играть в нее на своем ПК. Это бесплатная игра для N64 демонстрирует, чего можно было достичь на этой классической консоли.

Вы можете загрузить Portal 64 по ссылке. Обратите внимание, что для создания файла ROM вам понадобится версия Portal для ПК. В противном случае вы не сможете создать файл N64. Ниже вы также можете найти трейлер.