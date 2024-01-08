Команда Team RIG объявила о начале работы над русификатором для Portal: Revolution

Позавчера состоялся релиз долгожданной крупной модификации для Portal 2 - Portal: Revolution. Модификация от Second Face Software была тепло принята пользователями (94% положительных отзывов в Steam на основании 2 тысяч обзоров). Однако для русскоговорящих пользователей релиз модификации был омрачен полным отсутствием русского языка.

Но команда Team RIG, благодаря которой русификаторы уже получили такие игры как: Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor и Immortals of Aveum объявила о начале работ над русификатором для Portal: Revolution. Пока неизвестно сколько времени займет создание перевода, но студия уже поделилась несколькими скриншотами с русским языком в игре.

Portal: Revolution содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры. Прохождение Portal: Revolution займет у игрока от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.