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Portal 2 18.04.2011
Логические, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9.3 3 736 оценок

Команда Team RIG объявила о начале работы над русификатором для Portal: Revolution

AceTheKing
Новости

Позавчера состоялся релиз долгожданной крупной модификации для Portal 2 - Portal: Revolution. Модификация от Second Face Software была тепло принята пользователями (94% положительных отзывов в Steam на основании 2 тысяч обзоров). Однако для русскоговорящих пользователей релиз модификации был омрачен полным отсутствием русского языка.

Но команда Team RIG, благодаря которой русификаторы уже получили такие игры как: Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor и Immortals of Aveum объявила о начале работ над русификатором для Portal: Revolution. Пока неизвестно сколько времени займет создание перевода, но студия уже поделилась несколькими скриншотами с русским языком в игре.

Portal: Revolution содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры. Прохождение Portal: Revolution займет у игрока от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
bohdan2015

О сроках их не спросили, но думаю не будут затягивать. в течении недели сделают.

Уже кстати есть фанатский перевод, можно спокойно проходить! Это лучше, чем напрямую использовать программу машинного перевода. Автор проверил перевод слов как смог и они совпадают.

на пиратку тоже работает, надо файлы закинуть в папку, если добавить через стороннюю игру в стим, то в параметрах запуска прописать и всё, консоли не нужно.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3133956545&tscn=1704704017

1
Wolfenstein

Клода из гта 3 не забудьте озвучить , то тип тож нереально сложная и бесконечно важная задача для всей индустрии

-7
Астарот13

Боже да переведите уже кто ни будь Kingdom Come Deliverance!!! Почему всякую шелуху переводят все время а реально крутые игры где то в стороне стоят?!

-7
AceTheKing

В игре с релиза есть русский перевод, о чем ты? Если ты имеешь в виду озвучку - то ее скорее всего никогда не будет, учитывая масштаб игры.

К Portal: Revolution делают не озвучку, а текстовый перевод, если что. Так что причина бомбления не ясна.

5
maximus388

Потому что "шелуха" свежая и востребованная, фанатов Портал легион, можно быстро собрать нужную сумму или пропиарить себя, текста немного! А про чешское поделие давно все забыли, дорога ложка к обеду, особенно с учетом масштаба работ.

-1
Ys6v9d AceTheKing

Да эти челы тим риг с геймс войс спутали, вот и пишут что лучше-бы BG3, Kingdom и прочее озвучили:)

2
Bassota277

Почему они переводят какие-то каловые игры,лучше бы BG3,TWW3 и т.д. занялись.

-7