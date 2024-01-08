Команда Team RIG объявила о начале работы над русификатором для Portal: Revolution

Позавчера состоялся релиз долгожданной крупной модификации для Portal 2 - Portal: Revolution. Модификация от Second Face Software была тепло принята пользователями (94% положительных отзывов в Steam на основании 2 тысяч обзоров). Однако для русскоговорящих пользователей релиз модификации был омрачен полным отсутствием русского языка.
Но команда Team RIG, благодаря которой русификаторы уже получили такие игры как: Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor и Immortals of Aveum объявила о начале работ над русификатором для Portal: Revolution. Пока неизвестно сколько времени займет создание перевода, но студия уже поделилась несколькими скриншотами с русским языком в игре.
Portal: Revolution содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры. Прохождение Portal: Revolution займет у игрока от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.
О сроках их не спросили, но думаю не будут затягивать. в течении недели сделают.
Уже кстати есть фанатский перевод, можно спокойно проходить! Это лучше, чем напрямую использовать программу машинного перевода. Автор проверил перевод слов как смог и они совпадают.
на пиратку тоже работает, надо файлы закинуть в папку, если добавить через стороннюю игру в стим, то в параметрах запуска прописать и всё, консоли не нужно.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3133956545&tscn=1704704017
Клода из гта 3 не забудьте озвучить , то тип тож нереально сложная и бесконечно важная задача для всей индустрии
Боже да переведите уже кто ни будь Kingdom Come Deliverance!!! Почему всякую шелуху переводят все время а реально крутые игры где то в стороне стоят?!
В игре с релиза есть русский перевод, о чем ты? Если ты имеешь в виду озвучку - то ее скорее всего никогда не будет, учитывая масштаб игры.
К Portal: Revolution делают не озвучку, а текстовый перевод, если что. Так что причина бомбления не ясна.
Потому что "шелуха" свежая и востребованная, фанатов Портал легион, можно быстро собрать нужную сумму или пропиарить себя, текста немного! А про чешское поделие давно все забыли, дорога ложка к обеду, особенно с учетом масштаба работ.
Да эти челы тим риг с геймс войс спутали, вот и пишут что лучше-бы BG3, Kingdom и прочее озвучили:)
Почему они переводят какие-то каловые игры,лучше бы BG3,TWW3 и т.д. занялись.