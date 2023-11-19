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Portal 2 18.04.2011
9.3 3 676 оценок

Представлен сюжетный трейлер Portal: Revolution, нового мода для Portal 2, который выйдет в 2024 году

Gruz_
Новости

Second Face Software представила трейлер к своему грядущему моду для Portal 2 под названием Portal: Revolution. Модификация Portal: Revolution выйдет в 2024 году и, как нетрудно догадаться, будет бесплатным для всех владельцев Portal 2.

События Portal: Revolution развернется до начала Portal 2 в заброшенном и пришедшем в упадок Центре обогащения. В нем будет более 40 новых головоломок с новыми элементами геймплея. К тому же здесь будут доступны обучающие программы, которые научат вас всем новым механикам и продвинутым трюкам с порталами.

Portal: Revolution базируется на обновленной версии движка Portal 2: Community Edition. Это специальная редакция движка от Counter-Strike: Global Offensive Source Engine. С помощью этого движка команда разработчиков добавила в игру множество интересных возможностей для повышения ее качества. Авторы проекта утверждают, что созданный ими уникальный игровой процесс был бы невозможен в стандартной версии Portal 2. И еще: в игре не будет никаких эффектов трассировки лучей. То есть, игра не будет напоминать Portal RTX.

Как уже было сказано, Portal: Revolution выйдет в 2024 году. Если точнее, то она выйдет 5 января 2024 года.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Станислав Буянов

Правильно пишите новости! Это просто любительский мод.

DLC-мод вводит в заблуждение и можно подумать, что это Valve презентует.

61
Executor666

Тогда на "новость" клюнет меньше зевак

25
ratte88

Ну, в некотором роде Валв здесь участвует. Как в тех же историях Мэл.
Да и написано "длс-мод", а не длс

-6
caliskan

Живёт игра ещё. У нас с другом уже больше 300 часов в кооперативе, карты до сих пор в добавляют в мастерской

7
salopic

Недавно мимо меня прошла школота обсуждающая игру Портал

1
caliskan salopic

Ну может портал ртх обсуждали, но если действительно играли в оригинальные порталы то молодцы

1
saa0891

Выглядит довольно интересно,схоронил в закладки.

4
tommy46

DLC-мод…..ХАХАХАХАХХАХАХ Автор, не позорься и смени название. Что только не придумают, чтобы привлечь внимание, уже даже до таких позорных заголовков дошли

4
Randerion 06BG

Выглядит так, как будто сами Valve делали.

2
Nemet

Оооо, годная новость... Больше всего порадовало то что будут новые механики...

1
Crosna

а что на новом движке халвы нельзя? позор.

0
Stan_EKB

Portal без GLaDOS? Нет, спасибо.

-1
AdorableHareton

я который только увидел пост неужели это портал 3

-1
Jarvis666

Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно))

-41
saa0891

Очевидно тем кому интересно когда игра заставляет хоть немного думать.

4