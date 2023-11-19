Представлен сюжетный трейлер Portal: Revolution, нового мода для Portal 2, который выйдет в 2024 году

Second Face Software представила трейлер к своему грядущему моду для Portal 2 под названием Portal: Revolution. Модификация Portal: Revolution выйдет в 2024 году и, как нетрудно догадаться, будет бесплатным для всех владельцев Portal 2.
События Portal: Revolution развернется до начала Portal 2 в заброшенном и пришедшем в упадок Центре обогащения. В нем будет более 40 новых головоломок с новыми элементами геймплея. К тому же здесь будут доступны обучающие программы, которые научат вас всем новым механикам и продвинутым трюкам с порталами.
Portal: Revolution базируется на обновленной версии движка Portal 2: Community Edition. Это специальная редакция движка от Counter-Strike: Global Offensive Source Engine. С помощью этого движка команда разработчиков добавила в игру множество интересных возможностей для повышения ее качества. Авторы проекта утверждают, что созданный ими уникальный игровой процесс был бы невозможен в стандартной версии Portal 2. И еще: в игре не будет никаких эффектов трассировки лучей. То есть, игра не будет напоминать Portal RTX.
Как уже было сказано, Portal: Revolution выйдет в 2024 году. Если точнее, то она выйдет 5 января 2024 года.
Правильно пишите новости! Это просто любительский мод.
DLC-мод вводит в заблуждение и можно подумать, что это Valve презентует.
Тогда на "новость" клюнет меньше зевак
Ну, в некотором роде Валв здесь участвует. Как в тех же историях Мэл.
Да и написано "длс-мод", а не длс
Живёт игра ещё. У нас с другом уже больше 300 часов в кооперативе, карты до сих пор в добавляют в мастерской
Недавно мимо меня прошла школота обсуждающая игру Портал
Ну может портал ртх обсуждали, но если действительно играли в оригинальные порталы то молодцы
Выглядит довольно интересно,схоронил в закладки.
DLC-мод…..ХАХАХАХАХХАХАХ Автор, не позорься и смени название. Что только не придумают, чтобы привлечь внимание, уже даже до таких позорных заголовков дошли
Выглядит так, как будто сами Valve делали.
Оооо, годная новость... Больше всего порадовало то что будут новые механики...
а что на новом движке халвы нельзя? позор.
Portal без GLaDOS? Нет, спасибо.
я который только увидел пост неужели это портал 3
Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно))
Очевидно тем кому интересно когда игра заставляет хоть немного думать.