Состоялся релиз Portal: Revolution - масштабной модификации для Portal 2

Сегодня состоялся релиз модификации Portal Revolution, которая является неофициальным приквелом для Portal 2. Модификация уже доступна для скачивания всем желающим.
Мод содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры.
По словам создателей мода, на прохождение Portal: Revolution игроку понадобится от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.
Ссылочка на мод в стиме.
Спасибо,вот это я скачаю.
ВЫШЕЛ !!!!!!!!
Это всё потому, что Valve не может его сама пройти полностью:D
Как интересно Valve проверяет весь контент?
Не поддерживает Русский язык!
до свидания
там только англ и немецкий субтитры. это просто уровни без сюжета .причем бесплатно. с чего бы им добавлять русский, когда многих других языков нет?
зашибись! пока добавлю в библиотеку, потом заценим)
Portal, Portal 2 , series MEL, Reloaded и еще Revolution - красота!!! Тренируйте мозги )