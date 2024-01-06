Состоялся релиз Portal: Revolution - масштабной модификации для Portal 2

Сегодня состоялся релиз модификации Portal Revolution, которая является неофициальным приквелом для Portal 2. Модификация уже доступна для скачивания всем желающим.

Мод содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры.

По словам создателей мода, на прохождение Portal: Revolution игроку понадобится от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.