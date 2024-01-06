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Portal 2 18.04.2011
Логические, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9.3 3 732 оценки

Состоялся релиз Portal: Revolution - масштабной модификации для Portal 2

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз модификации Portal Revolution, которая является неофициальным приквелом для Portal 2. Модификация уже доступна для скачивания всем желающим.

Мод содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры.

По словам создателей мода, на прохождение Portal: Revolution игроку понадобится от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Георгий Тимошин

Ссылочка на мод в стиме.

11
saa0891

Спасибо,вот это я скачаю.

0
bohdan2015

ВЫШЕЛ !!!!!!!!

Это всё потому, что Valve не может его сама пройти полностью:D

Как интересно Valve проверяет весь контент?

0
Jose Mane

Не поддерживает Русский язык!
до свидания

0
simiola

там только англ и немецкий субтитры. это просто уровни без сюжета .причем бесплатно. с чего бы им добавлять русский, когда многих других языков нет?

1
simiola

зашибись! пока добавлю в библиотеку, потом заценим)

0
xion76

Portal, Portal 2 , series MEL, Reloaded и еще Revolution - красота!!! Тренируйте мозги )

0