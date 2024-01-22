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Postal: Brain Damaged 09.06.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Ретро, Юмор
7.3 103 оценки

Postal: Brain Damaged выйдет на Switch 2 февраля

monk70
Новости

Издатель Running With Scissors, издатель и разработчик Hyperstrange и разработчик CreativeForge Games выпустят бумер-шутер Postal: Brain Damaged для Switch в Nintendo eShop 2 февраля, объявили компании.

Postal: Brain Damaged впервые вышла на ПК в Steam и GOG 9 июня 2022 года, а 25 октября 2023 года — на PlayStation 5 и PlayStation 4.

Postal: Brain Damaged — шутер от первого лица, являющийся спин-оффом знаменитой серии ультражестоких игр Postal. Игра выполнена в ретро-формуле — она предлагает классическую модель геймплея и графическое оформление, по стилю отсылающее к играм 90-х.

В Postal: Brain Damaged мы берем на себя роль главного героя-психопата, известного как Чувак. Герой просыпается в психиатрической больнице. Из-за серьёзного повреждения мозга мир вокруг полон гротескных образов и странных монстров, требующих истребления.

-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

петицию на добавление Марио можно будет подписать или он уже там ?

1
lllMaks

на Switch 2... сначала не то подумал...

0