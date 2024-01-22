Postal: Brain Damaged выйдет на Switch 2 февраля

Слишком много ударов по голове. Слишком много ударов трубой. Слишком много перестрелок, заканчивающихся бойней. И вот оно — повреждение мозга. Это единственное объяснение тому, что происходит с Чуваком из Postal. Внезапно он оказывается в психушке, полной уродов. Большая плохая медсестра раздаёт какие-то очень странные лекарства, превращая пациентов и санитаров в развратных, кровожадных маньяков. Что это — безумный кошмар или искажённая реальность?

В роли Чувака вам предстоит выбраться из психушки. Жаль, что мир снаружи стал таким же безумным. Вы не можете доверять своему разуму, вы не можете доверять своим глазам, но есть один маяк стабильности, на который вы всегда можете опереться. Старое доброе насилие.