Для PowerWash Simulator стало доступно дополнение "Назад в будущее"

Сегодня FuturLab и Square Enix Collective в сотрудничестве с Universal Games и Digital Platforms выпустили совершенно новый специальный пакет для PowerWash Simulator, позволяющий максимально покорить пространство и время: «Назад в будущее».

В новом специальном пакете «Назад в будущее» у игроков будет возможность отправиться в прошлое, чтобы смыть из воды культовые декорации и реквизит, вдохновленные франшизой «Назад в будущее» от Universal Pictures и Amblin Entertainment, включая фургон Дока Брауна «Время». Машина, Часовая башня Хилл-Вэлли, Театр Холомакс и Поезд времени Дока. Кроме того, в игре можно получить десять новых достижений.

Специальный пакет «Назад в будущее» можно приобрести за 7,99 долларов США в Steam, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.