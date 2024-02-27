PowerWash Simulator получила дополнение, вдохновлённое Warhammer 40,000

Сегодня Square Enix Collective и FuturLab выпустили специальный пакет Warhammer 40,000 для PowerWash Simulator в сотрудничестве с Games Workshop в Steam, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

В глубине крестового похода Индомитус беспощадные кампании по всей галактике наполнили множество имперских машин грязью. Как член Адептус Механикус, для вас большая честь выполнить протокол окончательного очищения.

Ваш неудержимый крестовый поход против грязи, как Адепта, естественно, сочетается с личным стремлением к знаниям. Ваша поддержка будет подкреплена отчетами с передовой, что подкрепит вашу энергию в искоренении этих осквернений вместе с совершенно новой моделью персонажа Адептус Механикус, хорошо оборудованной для ритуальной чистки с помощью специальной моечной машины MKII Aqua-Santica Arquebus. Идеальное слияние человека и машины.