PowerWash Simulator 19.05.2021
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PowerWash Simulator получит кроссовер с Губкой Бобом этим летом

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monk70
Новости

FuturLab и Square Enix Collective объявили о выпуске специального набора SpongeBob SquarePants для PowerWash Simulator этим летом. Подводное расширение будет доступно в Steam, Windows, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Специальный набор SpongeBob SquarePants — это любовное письмо в духе оригинального мультфильма в сотрудничестве с командой Nickelodeon. Насладитесь достопримечательностями Бикини Боттом и полностью погрузитесь в мини-кампанию, охватывающую шесть новых карт для PowerWash Simulator, включая: Раковину, Автобус Бикини Боттом, Красти Краб; Вагон Пэтти; Невидимый лодомобиль и Логово Морского Супермена и Очкарика.

Специальный набор SpongeBob SquarePants Special Pack — это всего лишь одна захватывающая часть, которая появится в PowerWash Simulator в 2023 году. В связи с последним расширением игрового мира разработчик FuturLab выпустил дорожную карту с множеством анонсов, которые еще впереди.

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