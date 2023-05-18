PowerWash Simulator получит кроссовер с Губкой Бобом этим летом ©

FuturLab и Square Enix Collective объявили о выпуске специального набора SpongeBob SquarePants для PowerWash Simulator этим летом. Подводное расширение будет доступно в Steam, Windows, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Специальный набор SpongeBob SquarePants — это любовное письмо в духе оригинального мультфильма в сотрудничестве с командой Nickelodeon. Насладитесь достопримечательностями Бикини Боттом и полностью погрузитесь в мини-кампанию, охватывающую шесть новых карт для PowerWash Simulator, включая: Раковину, Автобус Бикини Боттом, Красти Краб; Вагон Пэтти; Невидимый лодомобиль и Логово Морского Супермена и Очкарика.

Специальный набор SpongeBob SquarePants Special Pack — это всего лишь одна захватывающая часть, которая появится в PowerWash Simulator в 2023 году. В связи с последним расширением игрового мира разработчик FuturLab выпустил дорожную карту с множеством анонсов, которые еще впереди.