PowerWash Simulator получит кроссовер с Warhammer 40,000 ©

Издатель Square Enix Collective и разработчик FuturLab объявили о сотрудничестве с франшизой Warhammer 40,000 от Games Workshop для PowerWash Simulator.

Очистите мрачную тьму далекого будущего, когда Warhammer 40,000. Человечество стоит на пороге самой темной эпохи своей истории, сможете ли вы смыть с себя грязь, чтобы открыть светлое будущее?

Дэн Чекер, ведущий дизайнер PowerWash Simulator сказал следующее:

Команда FuturLab в полном восторге от этого сотрудничества/ Богатый дизайн и воображение вселенной Warhammer 40,000 создают невероятный выбор работ по уборке. Игрокам понадобится твердая рука, внимательность к деталям и мощная мойка, чтобы бороться с грязью далекого будущего!

Тизер, к сожалению, ничего конкретного не показал, поэтому не ясно, что будет включать в себя это DLC.

PowerWash Simulator доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Microsoft Store.