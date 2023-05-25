PowerWash Simulator 19.05.2021
6.7 38 оценок

PowerWash Simulator получит кроссовер с Warhammer 40,000

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Procy_on
Новости

Издатель Square Enix Collective и разработчик FuturLab объявили о сотрудничестве с франшизой Warhammer 40,000 от Games Workshop для PowerWash Simulator.

Очистите мрачную тьму далекого будущего, когда Warhammer 40,000. Человечество стоит на пороге самой темной эпохи своей истории, сможете ли вы смыть с себя грязь, чтобы открыть светлое будущее?

Дэн Чекер, ведущий дизайнер PowerWash Simulator сказал следующее:

Команда FuturLab в полном восторге от этого сотрудничества/ Богатый дизайн и воображение вселенной Warhammer 40,000 создают невероятный выбор работ по уборке. Игрокам понадобится твердая рука, внимательность к деталям и мощная мойка, чтобы бороться с грязью далекого будущего!

Тизер, к сожалению, ничего конкретного не показал, поэтому не ясно, что будет включать в себя это DLC.

PowerWash Simulator доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Microsoft Store.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Strannik110

Сегодня прям какой-то день Вархамера)

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