Capcom объяснила причины многочисленных переносов Pragmata

Capcom наконец раскрыла, почему их загадочный проект Pragmata, анонсированный ещё в 2020 году, так часто переносился. Изначально релиз был запланирован на 2022-й, затем смещён на 2023-й, а позже вовсе отложен на неопределённый срок. Теперь же игра имеет официальную дату выхода — 2026 год.

В интервью TheGamer на Tokyo Game Show 2025 директор Чо Ёнхи рассказал, что основная причина задержек — сложность балансировки игровых механик. «Было много проб и ошибок, постоянных итераций, чтобы понять, что работает лучше всего», — отметил он.

Продюсер проекта Наото Ояма добавил, что разработчики долго выстраивали взаимодействие двух ключевых элементов геймплея: взлома со стороны Дианы и стрельбы Хьюго. По его словам, именно на это ушло больше всего времени.

Интересно, что ранний анонс Pragmata сыграл положительную роль. По словам Чо Ёнхи, демонстрация трейлера ещё в 2020-м стала для команды сильной мотивацией продолжать работать над проектом, несмотря на сложности.

Сейчас Pragmata активно показывают на выставках, включая Summer Game Fest, и первые отзывы игроков на связку экшена и механики взлома в целом положительные. Capcom уверяет, что к релизу в 2026 году игра будет полностью готова, и надеется больше не откладывать проект.