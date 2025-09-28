Capcom объяснила причины многочисленных переносов Pragmata

Capcom наконец раскрыла, почему их загадочный проект Pragmata, анонсированный ещё в 2020 году, так часто переносился. Изначально релиз был запланирован на 2022-й, затем смещён на 2023-й, а позже вовсе отложен на неопределённый срок. Теперь же игра имеет официальную дату выхода — 2026 год.
В интервью TheGamer на Tokyo Game Show 2025 директор Чо Ёнхи рассказал, что основная причина задержек — сложность балансировки игровых механик. «Было много проб и ошибок, постоянных итераций, чтобы понять, что работает лучше всего», — отметил он.
Продюсер проекта Наото Ояма добавил, что разработчики долго выстраивали взаимодействие двух ключевых элементов геймплея: взлома со стороны Дианы и стрельбы Хьюго. По его словам, именно на это ушло больше всего времени.
Интересно, что ранний анонс Pragmata сыграл положительную роль. По словам Чо Ёнхи, демонстрация трейлера ещё в 2020-м стала для команды сильной мотивацией продолжать работать над проектом, несмотря на сложности.
Сейчас Pragmata активно показывают на выставках, включая Summer Game Fest, и первые отзывы игроков на связку экшена и механики взлома в целом положительные. Capcom уверяет, что к релизу в 2026 году игра будет полностью готова, и надеется больше не откладывать проект.
Да потому даже сами разрабы понимают, что механика "взлома" душная и никому не нужный костыль. Но видимо геймдизайнер уперся рогом.
Да девочка лоли андроид явно лишняя
Вроде выглядит интересно, и малая прикольная, но как подумаешь что по кд придется делать одно и то же действие - взламывать, играть в эти пятнашки и одновременно целясь и уворачиваясь от врагов, то невольно представляешь себе как игра будет тебя душить после пары часов такого геймплея. Двоякие впечатления!
И зачем это надо? Если там всё настолько высокотехнологичное, то для чего создавать средневековые грабли? Постоянно играть в пакмена чтобы просто уложить повторяющихся нпс? Это больше похоже на пытку, чем игру. Лучше бы придумали, например, механику перемещения во времени, что-ли, как в таймшифте, но гораздо улучшенную версию.
Будем ждать предзаказа.