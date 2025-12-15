Capcom выпустила демоверсию Pragmata, чтобы улучшить оптимизацию на ПК

После долгих лет неопределённости игра Pragmata от Capcom наконец-то получила дату релиза. Но до этого игроки на ПК могут попробовать бесплатную демоверсию в Steam, а на других платформах она появится позже. Это не просто тизер, чтобы дать фанатам представление о том, чего ожидать, — демоверсия выпущена также для того, чтобы убедиться в хорошей работе версии для ПК.

В интервью Automaton Japan продюсер Наото Ояма и директор Чо Ёнхи отметили, что игроки тестируют демоверсию ради оптимизации (и проверки управления мышью и клавиатурой). Это непростая задача, учитывая широкий диапазон технических характеристик, но команда в первую очередь сосредоточена на стабильности частоты кадров.

Наша политика заключалась в том, чтобы ставить комфорт на первое место, даже если это означало жертвование некоторыми графическими аспектами.

Помимо того, что это не было причиной задержек — основной причиной была попытка сбалансировать сложные игровые системы — сообщается, что версия для Switch 2 работает хорошо и «наравне» с Resident Evil Requiem. Разработка, судя по всему, идёт лучше, чем ожидалось, благодаря совместимости движка RE Engine с платформами, что, вероятно, восходит к отличной производительности Monster Hunter Rise на Switch 1.

Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.