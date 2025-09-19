Pragmata будет в центре внимания презентации Capcom на Tokyo Game Show 2025

Capcom готовится удивить фанатов на Tokyo Game Show 2025, и главным героем мероприятия станет Pragmata. Презентация Capcom Online Special Program состоится 24 сентября в 17:00 по московскому времени и сосредоточится на свежих новостях о будущих проектах японской компании.

Особое внимание будет уделено Pragmata, релиз которой ожидается в 2026 году. Игра давно окутана тайной: анонсированный пять лет назад проект многие считали «новой Deep Down» — обещанной, но неопределённой игрой, способной затеряться среди анонсов. Однако в последнее время Pragmata вновь привлекла внимание трейлерами, геймплейными роликами и даже демо-версией, что усилило интерес к проекту.

Помимо Pragmata, на TGS Capcom поделится новостями о Mega Man Star Force Legacy Collection (тоже 2026 года), а также о C. Вайпер, вторым DLC-бойце третьего года Street Fighter 6. Презентация включит новые видеоролики по Onimusha: Way of the Sword, а также подробности о Monster Hunter Wilds с бесплатным обновлением 3 в конце сентября и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection с участием продюсера Рёдзо Цудзимото и игрового директора Кэндзи Огуро.

Capcom заранее уточнила, что в рамках TGS не будет новых новостей о Resident Evil Requiem, разочаровав поклонников серии survival horror.

Таким образом, Tokyo Game Show станет платформой, где Pragmata окончательно выйдет из тени слухов и продемонстрирует, чего ожидать от одного из самых загадочных проектов Capcom последних лет.