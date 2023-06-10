The Precinct - это как Grand Theft Auto старой школы, но вы играете за полицейских ©

Если вы искали новую игру, которая передает атмосферу старой школы Grand Theft Auto, вам стоит заглянуть в The Precinct.

Только что представленная на летней выставке Future Game Show Summer Showcase Powered by Intel, эта игра с видом сверху вниз ставит вас на место полицейского-новичка, только что окончившего академию. Ваша задача - охранять порядок в городе 1983 года, пронизанном бандитизмом и коррупцией. Для этого нужно очистить улицы, защитить население и вывести на свет учреждения, работающие в тени.

С точки зрения геймплея, наведение порядка в Аверно Сити означает множество погонь на машинах и вертолетах с разрушаемыми элементами окружения. Это сценарий, знакомый вам по игре Grand Theft Auto, но на этот раз вы сидите за рулем полицейской машины. Вы также можете вызвать на помощь фургоны спецназа и вертолеты вместе с коллегами-полицейскими, которые будут устанавливать блокпосты и заграждения.

У вас будет достаточно времени, чтобы не торопиться с обычным патрулированием районов, обыском машин и даже вручением штрафов за неправильную парковку. Если же вам не по душе тяжелая работа, то ее можно пропустить в пользу гонок, испытаний на время и трюковых прыжков. Возможно, копы из The Precinct и бандиты из GTA не так уж сильно отличаются друг от друга.

Хотя сравнение с GTA можно легко найти, The Precinct - это любовное письмо к классическим фильмам о копах. Игра с открытым миром выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в следующем году.