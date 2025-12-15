The Precinct обзавелась служебными собаками: обновление K-9 уже здесь

Игра The Precinct, которую многие сравнивают с «полицейским GTA», получила долгожданное обновление K-9. Теперь игроки могут завести и дрессировать собственную служебную собаку, которая станет надёжным напарником в борьбе с преступностью.
Четвероногий партнёр умеет выполнять команды, преследовать убегающих злоумышленников, искать опасные предметы и вступать в схватки с агрессивными преступниками. Благодаря этому игровой процесс стал ещё динамичнее, а город Аверно — более живым и привлекательным для фанатов игр с полицейской тематикой.
Обновление K-9 вышло на всех платформах и продолжает расширять возможности проекта, который полгода назад дебютировал на рынке. The Precinct демонстрирует, что разработчики активно прислушиваются к сообществу, добавляя контент, который делает игру более насыщенной и увлекательной.
Игра о ни о чём кстати.
как и большая часть игр которые сейчас выходят.
Ну не, некоторые хоть чем-то хвататают, а это эталон пустоты. Ни графики (и оптимизации), ни сюжета, ни геймплея, ничего.
я купил эту игру в стиме, после анонса этого обновления. Игра - сыровата, но внушает веру в будущие обновления
Игра давно куплена, пройдена и забыта.