The Precinct обзавелась служебными собаками: обновление K-9 уже здесь

Игра The Precinct, которую многие сравнивают с «полицейским GTA», получила долгожданное обновление K-9. Теперь игроки могут завести и дрессировать собственную служебную собаку, которая станет надёжным напарником в борьбе с преступностью.

Четвероногий партнёр умеет выполнять команды, преследовать убегающих злоумышленников, искать опасные предметы и вступать в схватки с агрессивными преступниками. Благодаря этому игровой процесс стал ещё динамичнее, а город Аверно — более живым и привлекательным для фанатов игр с полицейской тематикой.

Обновление K-9 вышло на всех платформах и продолжает расширять возможности проекта, который полгода назад дебютировал на рынке. The Precinct демонстрирует, что разработчики активно прислушиваются к сообществу, добавляя контент, который делает игру более насыщенной и увлекательной.