Выход GTA про полицию, The Precinct, перенесли на осень 2024 года

Fallen Tree Games объявила о переносе выхода The Precinct, и теперь игра не выйдет 15 августа 2024 года, как изначально планировалось, — вместо этого она выйдет осенью 2024 года.
Выступая на странице игры в Steam, студия отметила, что разработка стала сложной задачей для команды из пяти человек, и что задержка была необходима для того, чтобы предоставить наилучший возможный опыт при запуске. Вот полное заявление:
The Precinct разрабатывается нами в Fallen Tree Games, небольшой студии, состоящей всего из 5 человек. До сих пор было действительно сложно создать такую сложную игру, как The Precinct; задача, которая нам понравилась, но которая сопровождалась множеством препятствий. Наша цель всегда заключалась в создании наилучшей версии The Precinct. Мы хотим предоставить захватывающий и увлекательный игровой процесс высочайшего качества, насколько это возможно, используя наши ресурсы.
После долгих раздумий, как с нашей стороны, так и с командой нашего издателя Kwalee, мы все решили, что это будет невозможно к 15 августа, исходя из оставшегося времени, поэтому мы неохотно отложили выпуск The Precinct до осени 2024 года.
Теперь The Precinct должна выйти осенью 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
КТО ЖЕ у них издатель - Kwalee Британская компанияБританский разработчик и издатель видеоигр. Компания была основана в мае 2011 года Дэвидом Дарлингом, соучредителем и бывшим генеральным директором Codemasters, которого называют одним из "отцов-основателей" игровой индустрии Великобритании. щас они вам добавят политкорректности и побольше чтобы с мясом отваливалось хе хе. можете ее уже не ждать
Сволочи