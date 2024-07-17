Выход GTA про полицию, The Precinct, перенесли на осень 2024 года

Пристегните ремень и приготовьтесь к головокружительному путешествию по неоновым улицам преступности, коррупции и... семейных тайн. Вы — Ник Корделл-младший, молодой полицейский, жаждущий справедливости и правды в городе, где закон — лишь пустой звук. Но будьте осторожны, ведь в этих краях даже у стен есть уши, а за каждым углом может поджидать опасность.

С первых же минут The Precinct бросает вас в самое пекло криминальной жизни Аверно. Патрулируйте улицы, отвечайте на вызовы диспетчера и будьте готовы ко всему — от мелких краж до кровавых разборок мафиозных кланов. Система процедурной генерации преступлений гарантирует, что скучать вам не придётся. Каждый новый день обещает новые вызовы, новые лица в картотеке и новые возможности проявить себя.

Однако расследование преступлений — это лишь верхушка айсберга. Настоящее веселье начинается, когда вы пускаетесь в погоню за особо опасными преступниками. Будь то лихая гонка по узким улочкам на патрульной машине или головокружительная погоня на вертолёте — адреналин гарантирован. Используйте все доступные средства, от дорожных заграждений до шипованных лент, чтобы остановить негодяев и передать их в руки правосудия. И не забывайте про верных напарников — в Аверно всегда есть на кого положиться.

Также стоит отметить, что главная цель вашего пребывания в Аверно — не только служение закону, но и раскрытие тайны гибели вашего отца. Это личная драма, которая привносит в игру эмоциональную глубину и ставит непростые моральные вопросы. Сможете ли вы остаться верным принципам перед лицом коррупции и преступности? Готовы ли вы пожертвовать всем ради правды? Выбор за вами, детектив. Надевайте значок, проверяйте табельное оружие и помните: настоящий полицейский никогда не сдаётся.