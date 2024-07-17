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The Precinct 15.08.2024
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.1 43 оценки

Выход GTA про полицию, The Precinct, перенесли на осень 2024 года

monk70
Новости

Fallen Tree Games объявила о переносе выхода The Precinct, и теперь игра не выйдет 15 августа 2024 года, как изначально планировалось, — вместо этого она выйдет осенью 2024 года.

Выступая на странице игры в Steam, студия отметила, что разработка стала сложной задачей для команды из пяти человек, и что задержка была необходима для того, чтобы предоставить наилучший возможный опыт при запуске. Вот полное заявление:

The Precinct разрабатывается нами в Fallen Tree Games, небольшой студии, состоящей всего из 5 человек. До сих пор было действительно сложно создать такую ​​сложную игру, как The Precinct; задача, которая нам понравилась, но которая сопровождалась множеством препятствий. Наша цель всегда заключалась в создании наилучшей версии The Precinct. Мы хотим предоставить захватывающий и увлекательный игровой процесс высочайшего качества, насколько это возможно, используя наши ресурсы.

После долгих раздумий, как с нашей стороны, так и с командой нашего издателя Kwalee, мы все решили, что это будет невозможно к 15 августа, исходя из оставшегося времени, поэтому мы неохотно отложили выпуск The Precinct до осени 2024 года.

Теперь The Precinct должна выйти осенью 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк
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Пэцка Глазэк

КТО ЖЕ у них издатель - Kwalee Британская компанияБританский разработчик и издатель видеоигр. Компания была основана в мае 2011 года Дэвидом Дарлингом, соучредителем и бывшим генеральным директором Codemasters, которого называют одним из "отцов-основателей" игровой индустрии Великобритании. щас они вам добавят политкорректности и побольше чтобы с мясом отваливалось хе хе. можете ее уже не ждать

0
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Сволочи

-2