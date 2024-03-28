Predator: Hunting Grounds заглянет на консоли текущего поколения в конце года. IllFonic займётся издательством

Асимметричный мультиплеерный шутер, действие которого разворачивается в отдалённых уголках мира, где Хищник занимается поиском самой сложной добычи.

Играйте в качестве бойцов элитной огневой спецгруппы и выполняйте военизированные операции до того, как Хищник найдёт вас. Или играйте за Хищника, чтобы охотиться на самую достойную добычу, используя свои смертоносные инопланетные технологии.