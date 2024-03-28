Predator: Hunting Grounds заглянет на консоли текущего поколения в конце года. IllFonic займётся издательством

IllFonic возьмет на себя издательство Predator: Hunting Grounds от Sony Interactive Entertainment и выпустит асимметричный шутер для PlayStation 5 и Xbox Series в конце 2024 года вместе с обновлениями существующих версий для PlayStation 4 и ПК (Steam, Epic Games Store), объявил разработчик.
«У этой игры сильная база энтузиастов и активное сообщество, которое хочет, чтобы игра обновлялась и поддерживалась», — заявил генеральный директор IllFonic Чарльз Брунгардт в пресс-релизе. «Теперь, когда IllFonic издает игры, мы поняли, что нам нужно вернуть Predator: Hunting Grounds».
Что ждёт в грядущих обновлениях?
- Апрель 2024 г. — Обновление 2.49 будет распространяться на выпущенные в настоящее время версии Predator: Hunting Grounds для PlayStation 4 и ПК. Основное внимание уделяется движению игрока, переработке и балансу оружия Fireteam, балансу оружия Хищника, а также улучшению пользовательского опыта и игровых возможностей.
- Конец 2024 года — Predator: Hunting Grounds выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series. Этот выпуск ориентирован на новое поколение, работающее на Unreal 4.27, Vivox и Wwise, и предлагается Standard Edition и Digital Deluxe Edition.
- Зима 2024 г. – Новые Хищники
- Весна 2025 г. – еще больше новых «Хищников»
алелуя- но нам нужны новые солдаты.
Видимо Хищника с Добычи внесут