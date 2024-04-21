MOBA Predecessor достигла 1 миллиона игроков в открытой бета-версии

Разработчик Omeda Studios объявил, что Predecessor недавно привлекла 1 миллион игроков в своей бесплатной открытой бета-версии, доступной на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S!

«Слова не могут объяснить, что это значит для нашей команды. Огромное спасибо всем за вашу поддержку!»

Predecessor — это динамичная MOBA от третьего лица, в которой игроки выбирают могущественных героев с уникальными способностями и разными ролями.

Станьте разрушительным шаром и сейте хаос среди врагов в интуитивном рукопашном бою или наносите урон и разрушения издалека, используя мощное оружие и способности. Вид от третьего лица создает невиданные ранее в этом жанре взаимодействия, когда игроки прыгают, летают или телепортируются по окружающей среде, используя свои навыки и хитрость совершенно новыми способами, чтобы убивать врагов или поддерживать союзников.

Predecessor была построена на основе Paragon, которая изначально была разработана Epic Games, но была закрыта в 2018 году.