Погрузитесь в гексагональный мир Preserve и постройте в нем свою идеальную экосистему

Эта игра приоткрывает завесу над удивительным и хрупким миром дикой природы. Каждый биом, будь то альпийский лес, африканская саванна или кипящий жизнью карибский риф — это целая вселенная со своими обитателями и законами. И вам предстоит стать временным хозяином этих миров

Ваша задача как игрока — разместить биомы таким образом, чтобы создать гармоничную, сбалансированную и процветающую экосистему.

При этом игра даёт вам полную свободу творчества. Если хотите — создавайте аутентичные природные ландшафты, стремясь к максимальному правдоподобию. А можете позволить фантазии разгуляться и населить один биом обитателями из совершенно разных климатических зон — в творческом режиме никто не ограничивает вашу фантазию.

Также стоит упомянуть встроенный фоторежим. В любой момент вы можете сделать скриншот своих творений и поделиться им с другими игроками.