Погрузитесь в гексагональный мир Preserve и постройте в нем свою идеальную экосистему

"Preserve" - головоломка, цель которой - создать процветающую экосистему в красивом мире на основе гексагональной сетки.
Путем поддержания баланса мира вы можете поощрять симбиоз между фауной и флорой, строить отражение того вида природы, которое вы хотите видеть. Вы наращиваете природу вертикально, а гексагональная карта расширяется в различных точках, позволяя вам исследовать различные биомы или виды животных.
На прошлой неделе на мероприятии WASD Live появилась возможность увидеть "Preserve" и оценить, как создается этот природный головоломочный игровой мир. Здесь нет антагониста, угрозы или насилия; вместо этого это спокойная игра о создании слоев природы и поощрении ее роста в единую среду.
Одним из ключевых аспектов, которые разработчик хотел включить в "Preserve", была простота в использовании. Игра в основном не содержит текстовой информации, большая часть языка игры отображается с помощью маленьких рисунков или символов, чтобы преодолеть языковые барьеры и позволить большему числу людей играть, особенно детям.
Preserve" выйдет на ПК в третьем квартале 2024 года, и уже сейчас вы можете добавить ее в список желаемых в Steam. Вы также можете опробовать бесплатную демоверсию на той же странице.