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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.4 25 оценок

Повествовательный хоррор от первого лица Still Wakes the Deep на Unreal Engine 5 получил системные требования для ПК

monk70
Новости

The Chinese Room раскрыла официальные системные требования для своей предстоящей хоррор-игры от первого лица Still Wakes the Deep на движке Unreal Engine 5.

В Still Wakes the Deep игроки возьмут на себя роль рабочего на морской нефтяной вышке. Игрокам предстоит сражаться за свою жизнь в жестоком шторме, опасных условиях и темных ледяных водах Северного моря. Игроки будут искать свою команду и помогать им выжить, если смогут.

Согласно требованиям, ПК-геймерам потребуется как минимум четырехъядерный процессор Intel или AMD (с тактовой частотой 2,5 ГГц) с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 2050, AMD RX 6000 или Intel Arc A550. Разработчики также рекомендуют использовать SSD.

The Chinese Room рекомендует использовать Intel Core i5-11600 или Ryzen 5 5600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 2070, AMD RX 6700 XT или Intel Arc A750.

К сожалению, разработчики не раскрыли разрешение, настройки графики и частоту кадров, на которые нацелены эти требования к ПК.

Still Wakes the Deep выходит 18 июня.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия) с DirectX 12.
  • Процессор: четырехъядерный Intel или AMD, 2,5 ГГц или выше.
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: видеокарта NVIDIA RTX 2050 / AMD RX 6000 / Intel Arc A550
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 9 ГБ свободного места SSD.

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия) с DirectX 12.
  • Процессор: Intel Core i5-11600 / Ryzen 5 5600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: видеокарта NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 6700 XT / Intel Arc A750
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 9 ГБ свободного места SSD.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Eclair_93

Надежды на прямые руки разрабов уже нет, скорей всего системки для 720p низкие настройки.

1
K0t Felix

Не стоит забывать, что с этим движком мало кто умеет работать

0
Челодой моловек 94

Радует вес, с таким-то графонием, игра по моему ставит на проц, будем юзать качественные полигоны значится

0