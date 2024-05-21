Повествовательный хоррор от первого лица Still Wakes the Deep на Unreal Engine 5 получил системные требования для ПК

The Chinese Room раскрыла официальные системные требования для своей предстоящей хоррор-игры от первого лица Still Wakes the Deep на движке Unreal Engine 5.
В Still Wakes the Deep игроки возьмут на себя роль рабочего на морской нефтяной вышке. Игрокам предстоит сражаться за свою жизнь в жестоком шторме, опасных условиях и темных ледяных водах Северного моря. Игроки будут искать свою команду и помогать им выжить, если смогут.
Согласно требованиям, ПК-геймерам потребуется как минимум четырехъядерный процессор Intel или AMD (с тактовой частотой 2,5 ГГц) с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 2050, AMD RX 6000 или Intel Arc A550. Разработчики также рекомендуют использовать SSD.
The Chinese Room рекомендует использовать Intel Core i5-11600 или Ryzen 5 5600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 2070, AMD RX 6700 XT или Intel Arc A750.
К сожалению, разработчики не раскрыли разрешение, настройки графики и частоту кадров, на которые нацелены эти требования к ПК.
Still Wakes the Deep выходит 18 июня.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия) с DirectX 12.
- Процессор: четырехъядерный Intel или AMD, 2,5 ГГц или выше.
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: видеокарта NVIDIA RTX 2050 / AMD RX 6000 / Intel Arc A550
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 9 ГБ свободного места SSD.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 (требуется 64-разрядная версия) с DirectX 12.
- Процессор: Intel Core i5-11600 / Ryzen 5 5600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: видеокарта NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 6700 XT / Intel Arc A750
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 9 ГБ свободного места SSD.
Надежды на прямые руки разрабов уже нет, скорей всего системки для 720p низкие настройки.
Не стоит забывать, что с этим движком мало кто умеет работать
Радует вес, с таким-то графонием, игра по моему ставит на проц, будем юзать качественные полигоны значится