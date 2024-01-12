20 минут геймплея Prince of Persia The Lost Crown из начала игры

Портал IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий первые минуты геймплея Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia возвращается в виде 2.5D приключенческого платформера в жанре метроидвании с боковой прокруткой. Помимо обычного геймплея в виде платформинга и сюжетных диалогов видео также показывает битву с одним из боссов Генералом Увишкой.
Дата выхода The Prince of Persia: The Lost Crown — 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и Amazon Luna. Игра разрабатывается Ubisoft Montpellier и издаётся Ubisoft.
вот что мешало сделать такую игру с такими механиками, но нормальным принцем гг??? в результате смешанные чувства именно из-за этого гопника.
Не важно хорошая игра или нет, если гг негр то игра тыква.
сан-андреас тоже тыква была по такой логике?
СА вышла до помешанной толерастии, так что не тыква
Старый принц недостаточно современный, поэтому его заменили на нового "стильного, модного, молодёжного".
А почему принц почернел и стал таким непривлекательным? Вот раньше умели делать дизайн персов, не то что сейчас.. опять повесточный высер
Поиграй лучше в старую трилогию.А всё остальное уже пошло не о чём.Также и с Ассассином Кридом.Все части с Эцио топ.И Юнити можно поиграть.Дальше уже на жесткого любителя.
Да я так и делаю :(. Просто обидно, что современные разрабы не используют такое количество ресурсов нормально.
Ощущение,что начальник даёт разрабам минимальное время.И они на быструю руку придумывают всякую шляпу.Лучше бы сделали что-то похожее на Принц Персии Два Трона.Интересно было играть в старые части.Новое реально щас выходит не очень.И тут дело не в возрасте как многие думают.Просто стали выпускать фигню.
все-таки я смог поиграть в демо и мне даже понравилось, геймплей нормальный, осталось чтоб сюжетку завезли интересную и в целом лично я буду доволен, я не фанат принца поэтому смена стиля меня не сильно тревожит
Кто играл, подскажите. Управление на пк клава мышь норм.?
норм да и перенастраивать можно