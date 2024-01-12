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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4 121 оценка

20 минут геймплея Prince of Persia The Lost Crown из начала игры

monk70
Новости

Портал IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий первые минуты геймплея Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia возвращается в виде 2.5D приключенческого платформера в жанре метроидвании с боковой прокруткой. Помимо обычного геймплея в виде платформинга и сюжетных диалогов видео также показывает битву с одним из боссов Генералом Увишкой.

Дата выхода The Prince of Persia: The Lost Crown — 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и Amazon Luna. Игра разрабатывается Ubisoft Montpellier и издаётся Ubisoft.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
ZackSnyder

вот что мешало сделать такую игру с такими механиками, но нормальным принцем гг??? в результате смешанные чувства именно из-за этого гопника.

11
Agentdead

Не важно хорошая игра или нет, если гг негр то игра тыква.

-9
Jackius Agentdead
если гг негр то игра тыква

сан-андреас тоже тыква была по такой логике?

0
AngrySukaFox Jackius

СА вышла до помешанной толерастии, так что не тыква

-1
TruthfulZaman

Старый принц недостаточно современный, поэтому его заменили на нового "стильного, модного, молодёжного".

0
GullibleCelia

А почему принц почернел и стал таким непривлекательным? Вот раньше умели делать дизайн персов, не то что сейчас.. опять повесточный высер

3
zxJordanzx

Поиграй лучше в старую трилогию.А всё остальное уже пошло не о чём.Также и с Ассассином Кридом.Все части с Эцио топ.И Юнити можно поиграть.Дальше уже на жесткого любителя.

-1
GullibleCelia zxJordanzx

Да я так и делаю :(. Просто обидно, что современные разрабы не используют такое количество ресурсов нормально.

0
zxJordanzx GullibleCelia

Ощущение,что начальник даёт разрабам минимальное время.И они на быструю руку придумывают всякую шляпу.Лучше бы сделали что-то похожее на Принц Персии Два Трона.Интересно было играть в старые части.Новое реально щас выходит не очень.И тут дело не в возрасте как многие думают.Просто стали выпускать фигню.

0
Zlobin_Evgeny

все-таки я смог поиграть в демо и мне даже понравилось, геймплей нормальный, осталось чтоб сюжетку завезли интересную и в целом лично я буду доволен, я не фанат принца поэтому смена стиля меня не сильно тревожит

0
Abarmot90

Кто играл, подскажите. Управление на пк клава мышь норм.?

-1
SuumMalumCuique

норм да и перенастраивать можно

0