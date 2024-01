20 минут геймплея Prince of Persia The Lost Crown из начала игры

Портал IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий первые минуты геймплея Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia возвращается в виде 2.5D приключенческого платформера в жанре метроидвании с боковой прокруткой. Помимо обычного геймплея в виде платформинга и сюжетных диалогов видео также показывает битву с одним из боссов Генералом Увишкой.

Дата выхода The Prince of Persia: The Lost Crown — 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и Amazon Luna. Игра разрабатывается Ubisoft Montpellier и издаётся Ubisoft.