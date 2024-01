Демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна для ПК и консолей. Игра получила высокие оценки от прессы

Ubisoft объявила, что демо-версия Prince of Persia: The Lost Crown уже доступна. Игра Metroidvania теперь доступна в пробной версии для всех игроков Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One, а также на ПК с Windows в Epic Games Store и Ubisoft Store.

Демо-версия предназначена для знакомства с игрой через серию «тщательно отобранных разделов игры, в которых представлены некоторые силы времени и амулеты, чтобы продемонстрировать основные особенности игры, не испортив историю».

Другими словами, она идеально подходит для тех, кто не хочет спойлеров, но хочет понять, подходит ли им игра. Уточняется, что некоторое содержимое этой демо-версии может отличаться от финальной игры.

Кроме того, сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров. Журналисты остались довольны новой частью серии, выставив высокие оценки. Представители 61 игрового СМИ поставили средний балл 86 из 100.

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января 2024 года для на ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series.