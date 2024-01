Новый трейлер Prince of Persia The Lost Crown представляет делюкс-издание игры

Последние несколько дней были действительно полны видеороликов, посвященных новому приключению Prince of Persia: после демонстрации опций доступности в Prince of Persia The Lost Crown, которые были показаны в новом трейлере на днях, Ubisoft захотела познакомить нас с делюкс-изданием игры с помощью видео.

Трейлер открывает для вас все внутриигровые дополнения, доступные тем, кто купит это издание игры, но не только. Фактически, после представления всех преимуществ набора (то есть костюма бессмертного, амулета «Птица процветания» и трехдневного раннего доступа) Ubisoft продемонстрировала часть цифрового руководства, которое можно получить в издании стоимостью 59,99 евро. Таким образом, за цену, немного превышающую базовую игру, пользователи смогут получить доступ к многочисленному контенту, который расширит приключения Саргона в мире, полном ловушек и сюрпризов.