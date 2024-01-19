Prince of Persia: The Lost Crown получила хвалебный трейлер с положительными отзывами критиков

Вчера игга Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft Montpelier была выпущена по всему миру для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. Сегодня был выпущен новый хвалебный трейлер, посвященный хорошим оценкам и отзывам, полученным от критиков.
Вместо 3D-приключенческого боевика, такого как трилогия The Sands of Time, The Lost Crown представляет собой игру в стиле метроидвании с боковой прокруткой. В роли Саргона игроки путешествуют по нескольким опасным локациям, чтобы найти похищенного принца Гассана. Он вооружен двойными клинками и луком, но также получает доступ к манипулированию временем. Помимо мифологических противников, вы будете сражаться с такими боссами, как другие Бессмертные и гигантские звери.
Игра нравится, как метроидвания хороша, как игра франшизы принца - тоже. Заплачьте
Разделяю
Не какие в сравнение не идёт с играми про принца персии, вот там действительно можно было назвать играми. Это очень печально, что такие игры получают хвалебные положительные отзывы.
С какими именно играми ты сравниваешь, если она ближе к классике на денди , чем любой другой принц? Это метроидванич, смысл сравнивать с другими принцами, которые вообще другие по жанру?