Prince of Persia: The Lost Crown получила хвалебный трейлер с положительными отзывами критиков

Вчера игга Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft Montpelier была выпущена по всему миру для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. Сегодня был выпущен новый хвалебный трейлер, посвященный хорошим оценкам и отзывам, полученным от критиков.

Вместо 3D-приключенческого боевика, такого как трилогия The Sands of Time, The Lost Crown представляет собой игру в стиле метроидвании с боковой прокруткой. В роли Саргона игроки путешествуют по нескольким опасным локациям, чтобы найти похищенного принца Гассана. Он вооружен двойными клинками и луком, но также получает доступ к манипулированию временем. Помимо мифологических противников, вы будете сражаться с такими боссами, как другие Бессмертные и гигантские звери.