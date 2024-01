Состоялся релиз метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown

Сегодня Ubisoft объявила, что Prince of Persia: The Lost Crown стала доступна по всему миру на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, Amazon Luna, а также на ПК с ОС Windows в Epic Games Store и Ubisoft Store.

В этом совершенно новом приключении игрокам предстоит воплотить в жизнь Саргона, молодого, одаренного воина, члена элитной группы под названием «Бессмертные». Посланные спасти принца Гасана, они исследуют гору Каф, некогда чудесное место, а теперь проклятое и враждебное. Саргон и его соратники вскоре обнаружат, что время — коварный враг и что мировой баланс должен быть восстановлен.

Игра Prince of Persia: The Lost Crown, вдохновленная структурой Метроидвании, позволяет игрокам исследовать созданный вручную мир в своем собственном темпе. От величественной Цитадели Знаний до красочных пейзажей Гирканского леса — игроки откроют для себя множество локаций, вдохновленных персидской мифологией. Приобретая новые силы времени, открывая уникальные способности, экипируя различные амулеты и комбинируя их, Саргон будет постепенно углубляться в гору Каф, решая головоломки, находя секреты и выполняя захватывающие побочные квесты. Саргон также научится овладевать различными Силами Времени, чтобы побеждать уникальных и мифологических существ, которые встанут на его пути.