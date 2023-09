Prince of Persia: The Lost Crown получила новый геймплейный трейлер ©

В ходе недавней конференции Nintendo Direct был выпущен новый трейлер игры Prince of Persia: The Lost Crown. Видеоролик посвящен демонстрации игровых сцен грядущей игры.

Prince of Persia: The Lost Crown, в отличие от последних игр серии Prince of Persia, надеется вернуть серию к ее истокам с помощью боковой прокрутки. В игре будет достаточно много исследований и секретов, которые игроки смогут найти.

Анонсированная в начале этого года Prince of Persia: The Lost Crown разрабатывается студией Ubisoft Montpellier, создавшей игры серии Rayman. Еще в июне студия рассказала о том, что при создании Prince of Persia: The Lost Crown будет использован ее опыт и знания в области разработки сайдскроллинговых платформеров.

Выход Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января и состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Ubisoft заявила, что на всех платформах игра будет работать при 60 FPS.