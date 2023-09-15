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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
3.2 75 оценок

Prince of Persia: The Lost Crown получила новый геймплейный трейлер

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butcher69
Новости

В ходе недавней конференции Nintendo Direct был выпущен новый трейлер игры Prince of Persia: The Lost Crown. Видеоролик посвящен демонстрации игровых сцен грядущей игры.

Prince of Persia: The Lost Crown, в отличие от последних игр серии Prince of Persia, надеется вернуть серию к ее истокам с помощью боковой прокрутки. В игре будет достаточно много исследований и секретов, которые игроки смогут найти.

Анонсированная в начале этого года Prince of Persia: The Lost Crown разрабатывается студией Ubisoft Montpellier, создавшей игры серии Rayman. Еще в июне студия рассказала о том, что при создании Prince of Persia: The Lost Crown будет использован ее опыт и знания в области разработки сайдскроллинговых платформеров.

Выход Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января и состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Ubisoft заявила, что на всех платформах игра будет работать при 60 FPS.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Arkrade

Не покидает ощущение, что это какая-то мобилка...

1
KleptomaniacalAlbert

у меня такая на кнопочном телефоне когда-то была...

1
dangerous_beast

Они просто чертовы наркоманы. 3 года назад обосрались когда выкатили трейлер ремейка The Sands of Time и отложили выпуск игры. Здесь решили повторить...
Вот нет чтобы продолжить доводить ремейк до ума, они занимаются какой-то парашей. Если бы выпустили нового Rayman и то было бы интересней.

1
Dark1994

Ахаха, макака УУУауУАуау

0
001fess

Из араба сделали кекгра, тьфу!

-1