Prince of Persia The Lost Crown получит сюжетный DLC, режимы спидрана, перманентной смерти, босс-раш и другое

Ubisoft объявила, что для их метроидвании Prince of Persia The Lost Crown готовится несколько бесплатных обновлений и сюжетный DLC. В этом месяце, 20 марта, игроки могут ожидать обновления, которое будет включать в себя режим спидрана, режим перманентной смерти и новые наряды для главного героя Саргона.

Затем, весной 2024 года, появятся босс-раш и новые наряды Саргона. Летом 2024 года в рамках «Божественных испытаний» будут представлены новые боевые и платформенные головоломки, а также новые амулеты, костюмы Саргона и многое другое. Наконец, позднее в 2024 году планируется выпустить новый сюжетный DLC. Кроме сюжетного DLC каждый фрагмент контента считается бесплатным.

Prince of Persia The Lost Crown доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna и ПК в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store.