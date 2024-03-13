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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.3 272 оценки

Prince of Persia The Lost Crown получит сюжетный DLC, режимы спидрана, перманентной смерти, босс-раш и другое

monk70
Новости

Ubisoft объявила, что для их метроидвании Prince of Persia The Lost Crown готовится несколько бесплатных обновлений и сюжетный DLC. В этом месяце, 20 марта, игроки могут ожидать обновления, которое будет включать в себя режим спидрана, режим перманентной смерти и новые наряды для главного героя Саргона.

Затем, весной 2024 года, появятся босс-раш и новые наряды Саргона. Летом 2024 года в рамках «Божественных испытаний» будут представлены новые боевые и платформенные головоломки, а также новые амулеты, костюмы Саргона и многое другое. Наконец, позднее в 2024 году планируется выпустить новый сюжетный DLC. Кроме сюжетного DLC каждый фрагмент контента считается бесплатным.

Prince of Persia The Lost Crown доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna и ПК в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Денуву уберите, жабы французкие, вцепились в неё как Гитлер в еврея, гомоссота рваная..

-2
Games Bombs

могу оффку актив вам дать !

-3
agula98
рваная

Да тут только тебя рвет с того, что игру спиратить не можешь

1
Grand_91

Эмуль свитча в помощь. Сам неделю назад прошел, отличная метроидвания

0
Лидер_Мур

Ох уж эти нулевые новореги

0
Madiark Grand_91

Свич версия хуже пк версий хочется нативного пк экспириенса

0