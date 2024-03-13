Prince of Persia The Lost Crown получит сюжетный DLC, режимы спидрана, перманентной смерти, босс-раш и другое

Этот экшен-платформер погружает игроков в легендарный мир древней Персии. Главный герой по имени Саргон — отважный юный воин, отправившийся в опасное путешествие с благородной целью: спасти похищенного принца Гассана.

На своём пути Саргон встретит множество врагов, коварных ловушек и хитроумных головоломок. Преодолевая испытания, он откроет для себя удивительные способности управлять временем и пространством. Игра вдохновлена жанром метроидвания — игроки смогут свободно исследовать этот мир, возвращаясь к уже пройденным локациям. Проявив любопытство, можно обнаружить множество секретов, побочных заданий и коллекционных предметов.

Боевая система основана на акробатике и фехтовании. Саргон умело владеет мечом — он может проводить разнообразные атаки, увёртки и блоки. Его уникальные временные силы позволяют замедлять ход сражения, перематывать события назад или ускорять происходящее. Герой также откроет для себя особые суперспособности, дающие перевес в битве с врагами.