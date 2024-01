Prince of Persia: The Lost Crown - самая высокооценённая игра Ubisoft за 10 лет

Со вчерашнего дня игроки могут опробовать демоверсию метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown, а игровые журналисты выставили свои оценки. Как оказалось, новая часть серии Prince of Persia стала игрой от Ubisoft с самым высоким рейтингом с 2013 года.

Ubisoft пока не может подтвердить, что Prince of Persia: The Lost Crown удалась в финансовом плане, ведь игра дебютирует на рынке только на следующей неделе, но она получила действительно хорошие отзывы, и в этом отношении французская корпорация может с гордостью смотреть на результаты.

Пользователь Х/Твиттер UV (@Nordbundet) отследил точные результаты последних игр Ubisoft, и каждая крупная премьера получила оценки хуже. Prince of Persia: The Lost Crown добилась лучших результатов, чем, среди прочих, South Park: The Stick of Truth (85) и Mario + Rabbids Kingdom Battle (85), и только Assassin's Creed IV: Black Flag (88) могла похвастаться лучшими результатами.

В случае с самой вселенной Prince of Persia ситуация ничем не отличается, ведь уже более 20 лет разработчики Ubisoft не предлагают лучшей игры в этой франшизе — хотя на данный момент следует напомнить, что бренд уже несколько лет заморожен.

Prince of Persia: The Lost Crown на данный момент имеет Metascore (среднюю оценку по отзывам) 86 баллов. Последняя крупная игра Ubisoft, которая показала лучший результат на Metacritic, — это Assassin's Creed IV: Black Flag. Она набрала 88 баллов. Проект дебютировал 29 октября 2013 года, то есть более 10 лет назад.



За это время только одной игре удалось набрать 86 баллов: Mario + Rabbids Sparks of Hope (2022). Несколько тайтлов были очень близки:



- South Park: The Stick of Truth (85)

- Mario + Rabbids Kingdom Battle (85)

- Far Cry 4 (85)

- Assassin's Creed: Odyssey (83)

- Tom Clancy's The Division 2 (82)

- Watch Dogs 2 (82)



Я проверял только игры, выпущенные для крупных платформ, игры для смартфонов не учитывались.



The Lost Crown также является самой высокооценённой частью серии Prince of Persia на Metacritic со времен The Sands of Time, то есть на протяжении более 20 лет. Warrior Within (83) и The Two Thrones (85) были близки, но The Sands of Time была явно выше (92).