Prince of Persia: The Lost Crown - самая высокооценённая игра Ubisoft за 10 лет

Со вчерашнего дня игроки могут опробовать демоверсию метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown, а игровые журналисты выставили свои оценки. Как оказалось, новая часть серии Prince of Persia стала игрой от Ubisoft с самым высоким рейтингом с 2013 года.
Ubisoft пока не может подтвердить, что Prince of Persia: The Lost Crown удалась в финансовом плане, ведь игра дебютирует на рынке только на следующей неделе, но она получила действительно хорошие отзывы, и в этом отношении французская корпорация может с гордостью смотреть на результаты.
Пользователь Х/Твиттер UV (@Nordbundet) отследил точные результаты последних игр Ubisoft, и каждая крупная премьера получила оценки хуже. Prince of Persia: The Lost Crown добилась лучших результатов, чем, среди прочих, South Park: The Stick of Truth (85) и Mario + Rabbids Kingdom Battle (85), и только Assassin's Creed IV: Black Flag (88) могла похвастаться лучшими результатами.
В случае с самой вселенной Prince of Persia ситуация ничем не отличается, ведь уже более 20 лет разработчики Ubisoft не предлагают лучшей игры в этой франшизе — хотя на данный момент следует напомнить, что бренд уже несколько лет заморожен.
Prince of Persia: The Lost Crown на данный момент имеет Metascore (среднюю оценку по отзывам) 86 баллов. Последняя крупная игра Ubisoft, которая показала лучший результат на Metacritic, — это Assassin's Creed IV: Black Flag. Она набрала 88 баллов. Проект дебютировал 29 октября 2013 года, то есть более 10 лет назад.
За это время только одной игре удалось набрать 86 баллов: Mario + Rabbids Sparks of Hope (2022). Несколько тайтлов были очень близки:
- South Park: The Stick of Truth (85)
- Mario + Rabbids Kingdom Battle (85)
- Far Cry 4 (85)
- Assassin's Creed: Odyssey (83)
- Tom Clancy's The Division 2 (82)
- Watch Dogs 2 (82)
Я проверял только игры, выпущенные для крупных платформ, игры для смартфонов не учитывались.
The Lost Crown также является самой высокооценённой частью серии Prince of Persia на Metacritic со времен The Sands of Time, то есть на протяжении более 20 лет. Warrior Within (83) и The Two Thrones (85) были близки, но The Sands of Time была явно выше (92).
А кем она высокооценённая? На Metacritic можно заказать проплаченные отзывы?
лол
ну го теперь в платформеры играть на пк.
я уже представил анонсы ассасинс крид и фар край след частей в 2D с высокими оценками ))
Одно дело реально качественные платформеры от инди-студий, а другое когда юбисофт спустя годы ожиданий выкладывает "неожиданность", которая, мягко говоря, смотрится уныло (судя по показанному гемплею), так и вообще ГГ не является принцем, а какой-то его друг/любовник/раб/кузин/шурин (нужное подчеркнуть)
делайте все терь в джва дэ як ретурды ынди разрабы ошкуривавшие на бабки калом вместо игр. то что рандомные издания 110 из 10 нарисовали за бабки или потому что набрали нубасиков которые в игры зашли месяц назад и кончают от любой поделки то типа никому не интересно тк даж ign уже оценивает непонятно как… воощемта это лютый кал трешак джва дэ который выглядит хуже серии 20 летней лол и кто там высоко это оценивает пусть идет nes играет тк тогда джва дэ было тип актуально… да и выглядит это как мульт гoвна
очередные проплаченные рейтинги
Я не могу понять, как можно ЭТО оценить выше чем Кролики + Марио?????
Через месяц станет ясно насколько этот отход жизнедеятельности Юбишизиков является высокооценённым..
Ну пусть в теории она хорошая. Дальше то что? Делать продолжения платформеры? Ремейк, само элементарное что можно было сделать, буксует уже какой год. Чего уж говорить о нормальном продолжении. Проще ососина пилить очередного
У меня вопрос по этой игре гг снова должен спасти свою принцессу за 1-2 часа?)
Нет, тут полуголый рэпер бежит к своему любовнику, который как раз принц Персии
Мне вчера трейлер Assassins Creed Revelations на ютубе попался, до сих пор за душу берёт. А теперь сравните это с нынешней продукцией юбиков, их уже не спасет ничего, оно и к лучшему, наверное.
Люди реально за это топят ?