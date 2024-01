Прохождение Prince of Persia: The Lost Crown займет около 25 часов

В превью приключенческой метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown, недавно опубликованном Game Informer, говорится, что Ubisoft оценивает продолжительность игры примерно в 25 часов. Будет ли это только основной путь, а побочный контент добавит еще больше часов, или же основной сюжет будет короче этой оценки, пока не сообщается, но в любом случае, похоже, игрокам будет чем заняться.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Бесплатная демоверсия будет доступна на всех платформах за неделю до запуска, 11 января.