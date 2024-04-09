Инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о ремейке Prince of Persia: Sands of Time

Проблемы в разработке ремейка Prince of Persia: Sands of Time от Ubisoft ни для кого не должны быть секретом. Впервые игру анонсировали более трех лет назад, и с тех пор её снова и снова откладывали. В мае 2022 года было объявлено, что разработка будет перенесена из Ubisoft Prune и Ubisoft Mumbai в Ubisoft Montreal, а в последнем сообщении от Ubisoft говорится, что она прошла «важную веху». Официальные подробности о том, что влечет за собой «важная веха», неясны, но известный инсайдер Том Хендерсон узнал несколько подробностей о том, чего ожидать от игры.

Во-первых, забудьте все, что вы видели или слышали из трейлера, поскольку ремейк был переделан с нуля. В официальном заявлении Ubisoft о смене разработчиков говорилось, что Ubisoft Montreal будет «опираться на работу, уже проделанную Ubisoft Mumbai и Prune», но на основе того, что удалось узнать источникам Хендерсон, проект он был полностью переделан. Кадры, отправленные инсайдеру при условии, что они не будут опубликованы, показывают, что игра все еще находится на ранней стадии (отсутствуют текстуры, ресурсы и т. д.) и, к сожалению, до релиза, скорее всего, еще далеко.

По словам одного источника, переделка ремейка Prince of Persia: Sands of Time также включает в себя более «реалистичный подход». Все было создано с нуля, включая полную переработку графики, новую анимацию и механику боя и паркура, а также многое другое. Также сценарий игры был переписан, заново сделан мокап и многое другое.

Одним из наиболее заметных изменений для давних поклонников серии является то, что Юрий Ловенталь, озвучивший Принца в оригинале, не появится в ремейке, несмотря на то, что он озвучил героя в оригинальном трейлере и во время разработки оригинального ремейка. Не совсем понятно, почему Ловенталь больше не участвует в проекте.

Несколько источников предположили, что компания может вскоре предоставить более подробную информацию о проекте, но как это будет выглядеть и когда это будет, неясно.