Релиз не за горами? В сети появился список трофеев ремейка Prince Of Persia Sands Of Time

Ремейк Prince Of Persia Sands Of Time, возможно, ближе к релизу, чем многие ожидают, судя по некоторым недавним событиям.
Как было замечено на форумах ResetERA, список трофеев игры недавно появился в сети PlayStation Network, что позволяет предположить, что объявление даты выхода и релиз, возможно, состоятся в ближайшем будущем. Хотя этот список трофеев уже добавлялся в сеть PlayStation Network, похоже, что база данных была обновлена, поскольку PSNProfiles ранее сообщал о показателе достижения платиновых трофеев более 50%, но теперь он показывает 0%.
Ремейк Prince Of Persia Sands Of Time должен был выйти в 2021 году, но проблемы с разработкой вынуждали Ubisoft несколько раз откладывать выход игры. В конце концов разработка была перезапущена и передана Ubisoft Montreal, студии, выпустившей оригинальную игру. После достижения важной вехи разработки в ноябре, кажется, что дела долгожданного ремейка наконец-то идут гладко.
надеемся и ждем
На лучшее)
и надеемся на то, что будет также интересна как и оригинал.
Не ну можно точно не сомневаться что на фоне успеха новой ПоП, юбисофт постараются как минимум кормить фанатов, как максимум можно ждать анонс выхода в следующем году
Хоть я и не играл эту часть серии, а лишь открыл для себя игру с данной игрой
и очень надеюсь увидеть ремейк этой части!
Хороший ремейк трилогии был бы кстати.
Ох и переживаю я за проект,если судить по тому что было показано ещё давненько