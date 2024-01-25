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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, Платформер, От третьего лица
8.9 1 180 оценок

Релиз не за горами? В сети появился список трофеев ремейка Prince Of Persia Sands Of Time

monk70
Новости

Ремейк Prince Of Persia Sands Of Time, возможно, ближе к релизу, чем многие ожидают, судя по некоторым недавним событиям.

Как было замечено на форумах ResetERA, список трофеев игры недавно появился в сети PlayStation Network, что позволяет предположить, что объявление даты выхода и релиз, возможно, состоятся в ближайшем будущем. Хотя этот список трофеев уже добавлялся в сеть PlayStation Network, похоже, что база данных была обновлена, поскольку PSNProfiles ранее сообщал о показателе достижения платиновых трофеев более 50%, но теперь он показывает 0%.

Ремейк Prince Of Persia Sands Of Time должен был выйти в 2021 году, но проблемы с разработкой вынуждали Ubisoft несколько раз откладывать выход игры. В конце концов разработка была перезапущена и передана Ubisoft Montreal, студии, выпустившей оригинальную игру. После достижения важной вехи разработки в ноябре, кажется, что дела долгожданного ремейка наконец-то идут гладко.

7
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Talendor3

надеемся и ждем

5
askazanov

На лучшее)

0
GuyverDark

и надеемся на то, что будет также интересна как и оригинал.

0
Randpass

Не ну можно точно не сомневаться что на фоне успеха новой ПоП, юбисофт постараются как минимум кормить фанатов, как максимум можно ждать анонс выхода в следующем году

0
jkneomaster

Хоть я и не играл эту часть серии, а лишь открыл для себя игру с данной игрой

и очень надеюсь увидеть ремейк этой части!

0
Kenn1y

Хороший ремейк трилогии был бы кстати.

0
Zlobin_Evgeny

Ох и переживаю я за проект,если судить по тому что было показано ещё давненько

0