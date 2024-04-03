В этом году, может, выйти ещё одна игра по Принцу Персии

Как утверждает инсайдер Том Хендерсон - в этом году выйдет новая игра по Принцу Персии - это будет roguelite-экшен под названием The Rogue: Prince of Persia. Разработкой занимается студия Evil Empire, известная по Dead Cells, а сама игра находится в разработке уже около четырёх лет.

Так же утверждается, что игра выйдет в Steam в раннем доступе, и будет доступна там со дня релиза, что нетипично для компании Ubisoft.

Согласно задумке разработчиков, новая игра будет получать регулярные обновления и развиваться на основе отзывов игроков.

Когда именно Ubisoft анонсируют новую игру по Принцу Персии, пока неизвестно.