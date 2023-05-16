Трейлер финального крупного обновления для Prison Architect ©

Компании Paradox и Double Eleven выпустили последнее обновление Prison Architect. После этого обновления игра будет завершена, хотя Paradox говорит, что "хотя мы закрываем эту главу, книга, конечно, еще не закончена". Как и положено, небольшая деталь в новом трейлере к игре может намекнуть на грядущие события.

Предыдущие обновления Prison Architect и DLC вводили такие необычные элементы, как джунгли, пожирающие мозг зомби и футуристическая фантастика, но, несмотря на свой судьбоносный характер, обновление Sunset немного менее драматично, чем эти. В основном оно направлено на улучшение качества жизни и облегчение управления тюрьмами.

Первое крупное обновление QOL - это конденсатор 2.0, который представляет собой усовершенствованный конденсатор, позволяющий производить вдвое больше энергии на ваших электростанциях. Добавлены новые варианты цветных дистанционных дверей, а скорость фургонов Riot Guard увеличена. Это не самое сексуальное обновление в мире, но есть определенная поэзия в том, что конец Prison Architect стал таким тихим. Вы можете посмотреть трейлер обновления "Закат" здесь.

В трейлере представлен обзор большей части контента, который появился в Prison Architect за прошедшие годы, и в завершение показаны некоторые иллюстрации к игре. Однако в самом конце трейлера один из персонажей на иллюстрации внезапно становится 3D, к удивлению окружающих. Может быть, это намек на то, что ждет игру Prison Architect? Не удивляйтесь, если в скором времени мы получим анонс Prison Architect 2.

Sunset станет последним обновлением Prison Architect, и похоже, что Paradox и Double Eleven больше не вернутся к игре, даже для исправления ошибок или общего обслуживания.