Prison Architect 2 переехала с марта на май

Paradox Interactive объявила о двухмесячной отсрочке выхода Prison Architect 2 – выпуск сиквела симулятора управления тюрьмой теперь запланирован на 7 мая, поскольку разработчик Double Eleven выбирает «дополнительное время для выявления ошибок и дальнейшей оптимизации игры».
Prison Architect 2 — продолжение популярного оригинала 2015 года от разработчика Introversion Software (который продал права Paradox в 2019 году) — было анонсировано еще в январе, обещая формулу управления тюрьмой, переосмысленную в полном 3D.
Ходили разговоры о каком-то довольно изящном многоэтажном здании и новой системе связи, определяющей и влияющей на отношения заключенных с другими заключенными. Первоначально все это должно было быть выпущено для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 26 марта, но теперь, после сегодняшней задержки, игрокам придется подождать до мая.
В заявлении, объявляющем об изменении даты выпуска Prison Architect 2, компания Paradox пояснила, что, хотя компания «уже уверена в качестве игры», она «хотела бы использовать немного дополнительного времени для выявления дополнительных ошибок и дальнейшей оптимизации игры для всех платформ».
«Хотя сохранение первоначальной даты запуска было возможным, — добавил издатель, — мы считаем, что это дополнительное время необходимо, чтобы гарантировать, что мы предлагаем нашим игрокам более плавный опыт с первого дня».
Начиная с марта, накануне новой даты выпуска Prison Architect 2, Paradox запустит серию трансляций, чтобы продемонстрировать, «как идет разработка игры на последних этапах».