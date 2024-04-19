Prison Architect 2 перенесли на сентябрь

Paradox Interactive объявила об отсрочке выхода Prison Architect 2, а дата релиза переносится с мая на сентябрь.
Первоначально Prison Architect 2 была анонсирована в январе после того, как его тизерили в рамках анонса последнего крупного обновления первой игры. Когда было объявлено о продолжении, дата его выхода была 26 марта. Впоследствии эта дата была перенесена на 7 мая, и теперь в новом сообщении на своем официальном сайте Paradox объявила новую дату выхода Prison Architect 2 – 3 сентября.
В своем посте Paradox довольно подробно описывает причину задержки Prison Architect 2, и все это связано с техническими проблемами и минимальными характеристиками. Издатель сообщает, что сборки «сертифицированы для всех платформ» и что игра технически готова к выпуску, но «возникли некоторые проблемы, связанные с использованием памяти и конфигурациями с минимальными характеристиками».
В результате разработчики переработали игру, чтобы она лучше работала на ПК с низкими характеристиками, но это привело к возникновению ряда новых технических проблем, которые теперь необходимо исправлять.
Prison Architect 2, являясь продолжением Prison Architect, переносит игровой процесс симулятора управления из первой игры в полное 3D, позволяя использовать такие инновации, как многоуровневые тюрьмы. Сиквел также предложит «множество потрясающих новых инструментов» для строительства и обслуживания вашей тюрьмы, а также улучшенный искусственный интеллект заключенных и охранников, улучшенный режим карьеры и многое другое.
Prison Architect 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 3 сентября.
Нормально так перенесли, блин думал в нее чуток залипнуть.
лучше подождать чуть дольше чем получить не оптимизированную игру
Ну после такого им главное не облажаться, и чтобы действительно была идеальная оптимизация на выходе