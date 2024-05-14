Студия Double Eleven покидает разработку Prison Architect 2

Известный симулятор тюремной жизни перешёл в трёхмерное пространство, открывая безграничные возможности для реализации ваших архитектурных амбиций и управленческого таланта.

Вы по-прежнему можете проектировать своё тюремное учреждение до мелочей: строить камеры, столовые, мастерские и прочие необходимые помещения. Но теперь доступны этажи, так что можно возводить многоэтажные корпуса и размещать всё необходимое с максимальной эффективностью. Современные инструменты планирования помогут вам создать по-настоящему высокотехнологичную тюрьму в соответствии с передовыми стандартами.

Конечно, главное в тюрьме — это заключённые. Их поведение, взаимоотношения и настроения напрямую зависят от того, насколько грамотно выстроена вся система. Подберите оптимальный распорядок дня, меню и режим отбывания наказания, чтобы минимизировать конфликты и способствовать исправлению осуждённых. Наблюдайте за ними, изучайте их характеры и постарайтесь найти индивидуальный подход к каждому. Ваша цель — не только наказать преступников, но и вернуть в общество законопослушных граждан.

В режиме карьеры вас ждут новые испытания на должности начальника тюрьмы в разных уголках мира. Предстоит построить несколько абсолютно разных заведений — от строгих исправительных колоний до комфортабельных центров ресоциализации. У каждой тюрьмы будет своя концепция, свои правила и требования. Сумеете ли вы справиться с этими задачами? Ответственность полностью лежит на вас как на руководителе.

Теперь, когда вы наделены практически неограниченной властью над заключёнными и всем тюремным хозяйством, последствия ваших решений могут быть по-настоящему масштабными. Не исключены побеги, бунты, финансовые провалы и прочие форс-мажоры, угрожающие существованию тюрьмы. Будьте предусмотрительны и всегда имейте запасной план. В противном случае вас ждут серьёзные проблемы.