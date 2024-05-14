Студия Double Eleven покидает разработку Prison Architect 2

Компания Paradox объявила, что Double Eleven, давний управляющий франшизой Prison Architect и разработчик Prison Architect 2, прекращает работу над серией симуляторов. В сообщении на своем официальном сайте Paradox сообщает, что контракт между ним и Double Eleven «был выполнен» с прохождением Prison Architect 2 сертификации на всех платформах.
Однако после этого рубежа две компании «не смогли найти коммерческое соглашение, которое работало бы» для них обеих, и поэтому было достигнуто взаимное соглашение о разделении Paradox и Double Eleven, по-видимому, полюбовно. Разработка Prison Architect 2 продолжится под руководством бразильской студии совместной разработки Kokku, «крупнейшей бразильской компании совместной разработки», согласно ее веб-сайту.
Kokku работал над такими играми, как Horizon Forbidden West, франшиза Sniper: Ghost Warrior, Call of Duty: Black Ops Cold War и другими. В число клиентов компании входят Ubisoft, Electronic Arts и сама Paradox.
В Paradox говорят, что после ухода Double Eleven из Prison Architect они разговаривали с несколькими студиями, но Kokku «была признана наиболее подходящей» благодаря своему опыту и признательности Prison Architect. В течение следующих нескольких месяцев Paradox и Kokku будут публиковать дневники разработчиков и подробные описания Prison Architect 2 и роли разработчика в воплощении игры в жизнь.
Первоначально Prison Architect 2 была анонсирована еще в январе этого года. Сначала её планировалось выпустить в марте, но впоследствии её перенесли на май, а затем на сентябрь. Несмотря на смену разработчика, о новой задержке объявлено не было. Когда релиз состоится, Prison Architect 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.