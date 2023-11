Представлен новый трейлер Professor Layton and the New World of Steam

Во время трансляции Level-5 Vision 2023 II разработчик поделился новой информацией о грядущей Professor Layton and the New World of Steam. Помимо того, что были наконец-то представлены кадры геймплея, было названо обновленное окно релиза - 2025 год для Nintendo Switch.

Кроме того, сообщается, что все основные сюжетные головоломки уже готовы и разработка идет полным ходом.

Действие Professor Layton and the New World of Steam происходит через год после отъезда ученика Люка Тритона в Америку (Unwound Future), хотя позже он приглашает Лейтона в место под названием Steam Bison в пределах страны. Технология паровых машин здесь значительно превзошла возможности Лондона, но Люк сообщает Лейтону, что произошел странный инцидент. Когда игроки решают головоломки на протяжении всей игры, подразумевается, что город будет развиваться в результате их действий.

Пока Лейтон анонимно живет в Америке, Люк раскрывает различные дела в городе и становится известным как детектив Люк. Ё Оойдзуми вернется в роли Лейтона, а Мио Имада станет новым голосом Люка. Головоломки будут разработаны компанией QuizKnock. Они разрабатывали контент для самых разных СМИ и, вероятно, привнесут в игру уникальный опыт.