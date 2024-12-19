11 bit studios отменила разработку Project 8

Польская компания 11 Bit Studios объявила, что спустя 5 лет после анонса проекта под кодовым названием Project 8 она все же отменила грядущую игру, на которой потеряла 48,4 миллиона злотых, что в переводе на доллары составляет почти $12 млн. Более половины из 37 разработчиков получили новые должности в команде The Alters, а также еще в одном неанонсированном проекте, остатки сотрудников будут уволены.

Project 8 должна была стать первой игрой студии, ориентированной на консольную аудиторию. Они хотели сделать акцент на истории с глубоким повествованием, но сначала помешала пандемия, а затем начались проблемы и с самой разработкой. Невзирая на множество попыток сделать что-то новое, желаемого результата в критических аспектах достичь не удавалось, а бюджет в это время неуклонно увеличивался.

И вот, спустя почти 5 лет разработки, серьезно возросшего бюджета и потребности и дальше вкладывать деньги в игру с сомнительным потенциалом стать успешной на перенасыщенном рынке, руководство студии утратило веру и пришло к мысли об отмене игры.