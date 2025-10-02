Starbreeze закрыла кооперативную RPG по Dungeons & Dragons ради развития Payday

Starbreeze объявила об отмене разработки кооперативной экшен-RPG по Dungeons & Dragons, известной под кодовым названием Project Baxter. Игра создавалась на Unreal Engine 5 и должна была выйти в 2026 году, а первый скриншот был показан в конце 2024-го. Однако сегодня, 2 октября, студия заявила, что проект закрыт, чтобы сосредоточить все силы и инвестиции на ключевой франшизе компании — Payday.

Решение оказалось дорогим: компания списала около 27 миллионов долларов и сократила 44 сотрудника. Глава Starbreeze Адольф Кристьянссон назвал этот шаг «тяжёлым, но необходимым». По его словам, стратегия студии предельно ясна — сфокусироваться на Payday, которая остаётся одной из самых узнаваемых и перспективных игровых серий в жанре ограблений.

Starbreeze рассчитывает, что концентрация ресурсов позволит ускорить выпуск нового контента и закрепить позиции компании как лидера в своём сегменте. В конце сентября разработчики уже представили подписку на все дополнения для Payday 2 стоимостью 239 рублей в месяц или 849 рублей за полгода.

Таким образом, Starbreeze окончательно сделала ставку на Payday, пожертвовав потенциально крупным RPG-проектом, чтобы укрепить своё главное игровое направление.