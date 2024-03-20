Анонсирован Project Birdseye - рогалик, действие которого разворачивается в тюрьме Чёрного железа The Callisto Protocol

Компания Striking Distance была основана несколько лет назад под руководством Глена Скофилда в качестве генерального директора. После премьеры The Callisto Protocol, не оправдавшей ожиданий игроков и издателя, он покинул компанию. Однако будущему студии или бренда ничего не угрожает, поскольку разработчики только что объявили о работе над новой игрой.

Последняя работа студии на данный момент называется Project Birdseye. Это динамичный экшен-рогалик, действие которого разворачивается в тюрьме Чёрного железа, где происходит действие The Callisto Protocol. Однако разработчики подчеркивают, что это не полноценное продолжение, а скорее побочный проект.

В прошлом году небольшая группа из нас начала работать над увлеченным проектом, который родился из нашей одержимости рогаликами, которые легко освоить, но интересно улучшать. Нам нравится мир, который мы создали для The Callisto Protocol, и мы хотим продолжать играть в этой песочнице, а тюрьма Чёрного железа — идеальная площадка для будущего проекта, воплощающая видение группы. Как видите, это не The Callisto Protocol 2 — думайте об этом как о побочном квесте, который действительно понравился команде — он позволил нам расширить мир The Callisto Protocol и напрячь свои творческие мускулы для чего-то немного другого, не влияя при этом на разработку нашей следующей ААА-игры.