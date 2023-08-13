Киберпанк-шутер в ретро-стиле Project Downfall появится на Nintendo Switch в 2023 году ©

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RedDeerGames и издатель/разработчик инди-игр из Магдаленки (Польша) MGP объявили, что их киберпанк-шутер в ретро-стиле Project Downfall доберётся до Nintendo Switch позже в этом году.

Приготовьтесь к по-настоящему хардкорному полутактическому бою в графическом стиле старых аркад, но с современным эффектом. В Project Downfall — жестоком остросюжетном шутере, действие которого разворачивается в альтернативной истории, вы окажетесь в центре нового мирового порядка.

Используйте сверхспособности, безжалостную силу, разнообразное оружие, стимуляторы и сверхбыструю ловкость, чтобы очистить город от всего и всех злых и грязных. С многочисленными вариантами и последствиями действия будут стремительными, жестокими и порочными, не без последствий для вашего тела и психики.

Чтобы победить всех врагов закона и порядка, вам нужно будет использовать все, что есть в вашем арсенале: сверхспособности, апгрейды, аптечки в увеличенных дозах, все, что дает вам преимущество. Здесь важны рефлексы, быстрые действия и осведомленность об окружающей среде. Помните — нет возможности регенерации здоровья, кроме того, вы также должны обратить внимание на систему здравомыслия — так что вы должны выложиться на полную.

В Project Downfall вы попадете в самое сердце мегатворения, которым является Багровый прилив. Здесь правят не политики, а корпорации — чем богаче, тем больше их власть. А здесь граждан держат в узде принудительными препаратами. Но они явно об этом не знают. Вы возьмете на себя роль подчиненного сотрудника одной из корпораций. Будучи привилегированным человеком, вы хотите что-то от себя отдать государству. Таким образом, как самопровозглашенный герой, вы выходите ночью, чтобы очистить город от всего, что угрожает его миру.