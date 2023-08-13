Киберпанк-шутер в ретро-стиле Project Downfall появится на Nintendo Switch в 2023 году

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RedDeerGames и издатель/разработчик инди-игр из Магдаленки (Польша) MGP объявили, что их киберпанк-шутер в ретро-стиле Project Downfall доберётся до Nintendo Switch позже в этом году.
Приготовьтесь к по-настоящему хардкорному полутактическому бою в графическом стиле старых аркад, но с современным эффектом. В Project Downfall — жестоком остросюжетном шутере, действие которого разворачивается в альтернативной истории, вы окажетесь в центре нового мирового порядка.
Используйте сверхспособности, безжалостную силу, разнообразное оружие, стимуляторы и сверхбыструю ловкость, чтобы очистить город от всего и всех злых и грязных. С многочисленными вариантами и последствиями действия будут стремительными, жестокими и порочными, не без последствий для вашего тела и психики.
Чтобы победить всех врагов закона и порядка, вам нужно будет использовать все, что есть в вашем арсенале: сверхспособности, апгрейды, аптечки в увеличенных дозах, все, что дает вам преимущество. Здесь важны рефлексы, быстрые действия и осведомленность об окружающей среде. Помните — нет возможности регенерации здоровья, кроме того, вы также должны обратить внимание на систему здравомыслия — так что вы должны выложиться на полную.
В Project Downfall вы попадете в самое сердце мегатворения, которым является Багровый прилив. Здесь правят не политики, а корпорации — чем богаче, тем больше их власть. А здесь граждан держат в узде принудительными препаратами. Но они явно об этом не знают. Вы возьмете на себя роль подчиненного сотрудника одной из корпораций. Будучи привилегированным человеком, вы хотите что-то от себя отдать государству. Таким образом, как самопровозглашенный герой, вы выходите ночью, чтобы очистить город от всего, что угрожает его миру.
Опять Джон Уик
Как же сильно всех вдохновил cp2077, так много игорей в этом антураже выходит