CD Projekt RED поделились новостями о новой интеллектуальной собственности Project Hadar

Разработчик киберпанка и «Ведьмака» CD Projekt RED поделился новостями о разработке своей новой интеллектуальной собственности под кодовым названием Project Hadar. Обновление было предоставлено во время сессии вопросов и ответов в рамках финансовой телефонной конференции для инвесторов и аналитиков, посвящённой второму кварталу 2025 года.

Генеральный директор компании Михал Новаковски отметил, что Hadar всё ещё находится на стадии «интеллектуальной собственности», поэтому он пока не находится в активной разработке. Разработчики работают над сюжетом, а точнее, над предысторией.

Ведётся некоторое прототипирование игрового процесса, что нормально, ведь «конечная цель — создать видеоигру». Тем не менее, Новаковски подтвердил, что CD Projekt «хочет воплотить эту ИС в жизнь», но о том, в каком направлении будет развиваться проект, будет объявлено в своё время.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что по состоянию на 30 июня над проектом Hadar работали 22 разработчика, тогда как по состоянию на 31 марта 2025 года их было 19. Это означает, что студия всё ещё небольшая.

О существовании проекта Hadar впервые было объявлено в октябре 2022 года, когда CD Projekt представила свою долгосрочную стратегию. С тех пор официально о нём было известно очень мало.