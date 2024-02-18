Глава CD Projekt RED заявил, что Project Hadar - это не хоррор с японским подтекстом

Что касается слухов о том, что новый IP под кодовым названием Project Hadar от студии CDPR - это психологическая игра в жанре хоррор, сюжет которой завязан на феодальной Японии, то один из руководителей CDPR опроверг их в своем Twitter.

В своем посте, отвечая на некоторые спекуляции по поводу Hadar, исполнительный директор CD Projekt RED Михал Новаковски отверг лишь одну из прозвучавших теорий. "Могу только сказать, что это точно НЕ игра с психологическим саспенсом о феодальной Японии ;)", - сказал он. "Придет время, и мы раскроем тайну. Не волнуйтесь :)".

О Project Hadar пока мало что известно, но мы знаем, что он входит в число многих грядущих проектов CDPR, находящихся в той или иной форме разработки. После выхода Phantom Liberty и завершения работы над Cyberpunk 2077 внимание CDPR переключилось на The Witcher 4, поскольку "большая часть" ее команды занята разработкой сиквела. Следующий "Ведьмак" даст начало новой трилогии, а кроме того, на подходе спин-офф под кодовым названием Project Sirius и ремейк первого "Ведьмака", в котором будут использованы технологии, применяемые в The Witcher 4. И наконец, сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion.

Точно не известно, как вписывается Project Hadar в столь насыщенный календарь CDPR, но известно, что технически он находится в разработке с 2021 года. О нем ничего не слышно уже довольно давно, зато известно, что он все еще в разработке, и это хорошо, даже если учесть то, что CDPR исключила из списка возможных проектов игру в жанре хоррор в феодальной Японии.