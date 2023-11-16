NCSOFT опубликовала захватывающий трейлер приключенческого боевика Project M

Ранее в этом году был анонсирован экшен-адвенчура Project M, которая теперь обзавелась новым трейлером. Корейская компания NCSOFT представила свежий взгляд на игровой процесс этого амбициозного проекта, объединяющего передовую графику и кинематографичность, подобные современным киноблокбастерам. Новый ролик также показывает особенности Project M, выделяя её среди других интерактивных игр.
Оказалось, что Project M обещает динамичный сюжет. Игрокам предстоит принимать решения и, в некоторых ситуациях, напрямую контролировать действия главного героя. Однако основным отличием этого проекта от игр студии Quantic Dream станут элементы шутера. В различных моментах Project M игроки смогут использовать огнестрельное оружие и вести огонь, как в шутерах от третьего лица. Кроме того, они смогут прибегнуть к другим видам оружия, таким как дубинка.
Разработчики обещают игрокам высококачественную графику и реалистичную мимику лиц всех персонажей, построенную на базе Unreal Engine 5. Project M разрабатывается для ПК и консолей нового поколения.
У компании NCSOFT, явный кризис в отделе Нейминга.
Импакт от стрельбы никакой.
00:30 чаво? Влево или вправо?:XD А будет выбор в кого первого выстрелить, в какую часть тела, траектория пуль? какой красивый вид убийства совершить и что за ними будет следовать?
00:39 как призмелиться, на какой минуте выпрыгнуть:D
мочить или убежать?
по трейлеру такое, забежал, помочил, побежал дальше. Спецоперация без контроля:D