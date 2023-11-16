NCSOFT опубликовала захватывающий трейлер приключенческого боевика Project M

Ранее в этом году был анонсирован экшен-адвенчура Project M, которая теперь обзавелась новым трейлером. Корейская компания NCSOFT представила свежий взгляд на игровой процесс этого амбициозного проекта, объединяющего передовую графику и кинематографичность, подобные современным киноблокбастерам. Новый ролик также показывает особенности Project M, выделяя её среди других интерактивных игр.

Оказалось, что Project M обещает динамичный сюжет. Игрокам предстоит принимать решения и, в некоторых ситуациях, напрямую контролировать действия главного героя. Однако основным отличием этого проекта от игр студии Quantic Dream станут элементы шутера. В различных моментах Project M игроки смогут использовать огнестрельное оружие и вести огонь, как в шутерах от третьего лица. Кроме того, они смогут прибегнуть к другим видам оружия, таким как дубинка.

Разработчики обещают игрокам высококачественную графику и реалистичную мимику лиц всех персонажей, построенную на базе Unreal Engine 5. Project M разрабатывается для ПК и консолей нового поколения.