В новом видео разработчики Project Mugen рассказали о открытом мире с процедурной генерацией

Компания NetEase Games совместно со студией Naked Rain выпустили первый дневник разработчиков, посвященный амбициозному экшену Project Mugen. В небольшом ролике ключевые создатели игры решили углубиться в аспекты открытого мира и его возможности, которые откроются игрокам во время исследования. Project Mugen будет содержать множество технологий, способных подарить пользователям реальную свободу действий.
Технический директор Project Mugen отметил, что команда разработчиков игры стремится воссоздать ощущения свободного исследования огромного мегаполиса. В этом им помогает уникальная технология процедурного генерирования, которая позволит создать настоящий город с настраиваемыми экосистемами. Чтобы игроки свободно могли перемещаться по такому огромному миру, была интегрирована интуитивно понятная система, которая объединяет в себе передвижение, плавание, езду и перемещение на крюках.
Дизайнер проекта добавил, что город в Project Mugen органично встроены игровые элементы, которые будут его "оживлять". Игроки могут посещать магазины, различные здания и уникальные места, где можно найти уникальных персонажей или дополнительные объекты для взаимодействия. Прогуливаясь по улицам Project Mugen, игроки смогут взаимодействовать практически с любым объектом, который увидят.
Project Mugen создается для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК, iOS и Android. Дата выхода игры пока не объявлена.
Перевод бы еще завезли!!!!!!!!
потенциально пушечная игруха)