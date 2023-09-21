В новом видео разработчики Project Mugen рассказали о открытом мире с процедурной генерацией

Эта игра переносит вас в мир, похожий на Землю, но при этом полный сверхъестественных явлений и городских легенд. Вам достаётся роль «Бесконечного триггера», лучшего эспер-следователя, который должен раскрывать аномалии и бороться с Хаосом, таинственной силой, угрожающей всему человечеству. У вас будет очень важная задача — найти ключ к спасению мира, который может быть связан с вашими утраченными воспоминаниями.

В Project Mugen вы можете исследовать большой город, наполненный различными деталями. Вы будете взаимодействовать с окружающей средой, подниматься на небоскрёбы, спускаться в метро и открывать новые уголки этого городского рая. Каждый уголок города хранит свою историю и свои тайны, которые вы можете раскрыть.

И конечно же вам придётся сражаться с монстрами на городских улицах, используя для этого различные способности. Вам необходимо составить команду из четырёх эсперов, каждый из которых имеет свои уникальные атрибуты и способности. Вы можете комбинировать их навыки для создания сильной синергии. При этом вам никто не запрещает использовать объекты окружающей среды в свою пользу, например, бросать машины или взрывать бочки.