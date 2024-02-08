Разработчик Lightforge Games анонсировал игру Project ORCS

После долгих обсуждений Lightforge Games, наконец, представили миру Project ORCS (онлайн-ролевая игра с коллективным повествованием) — совместную "социальную RPG", соединяющую захватывающие сюжетные приключения DnD и настольные ролевые игры, такие как Baldur’s Gate 3, с набором инструментов, вдохновленных лучшими играми-песочницами, такими как Fortnite, Roblox и Minecraft.

Lightforge тщательно продумала множество препятствий, с которыми сталкиваются люди, желающие заняться ролевыми играми, управляемыми игроками, и в то же время предлагает систему, которая дает ветеранам настольных игр много возможностей для творчества.

Если после огромного успеха Baldur's Gate 3 у вас появилось искушение попробовать что-то более управляемое игроками, эта игра идеально подходит.

Project ORCS выйдет в ранний доступ в 2024 году.