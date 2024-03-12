CD Projekt хорошо усвоила урок и не собирается делать то же самое с новой Cyberpunk

До своего выхода Cyberpunk 2077, несомненно, была одной из тех игр, которые вызвали наибольший ажиотаж в обществе. К сожалению, когда игра попала в руки геймеров, она оказалась не совсем такой, как было обещано, и изобиловала техническими проблемами, из-за которых Sony даже пришлось убрать ее из своего магазина.
Несмотря на споры вокруг выхода Cyberpunk 2077, CD Projekt, похоже, извлекла из всего этого урок и не собирается повторять то же самое со следующей игрой франшизы. Для них выход Phantom Liberty - это то, чему стоит следовать в будущем.
Гейб Аматанжело, директор игры, считает, что команда сможет вновь добиться того же уровня качества, что и в Phantom Liberty, в будущем проекте. По словам разработчика, команда искала лучшие пути развития игры и внесла изменения в ее дизайн.
Думаю, то, что мы сделали с Phantom Libert, вполне осуществимо [для следующей игры]. Все сводится к составу команды, таланту. А также доверия друг к другу и веры друг в друга".
Аматанжело стал директором игры в 2021 году, после того как игра была выпущена в 2020 году. В его обязанности входило наблюдение за обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty. Главным изменением, которое директор привнес в игру по сравнению с тем, что было до ее релиза, стало предоставление всем членам команды большей свободы. "Позволить им просто творить и не беспокоиться о том, что руководители будут проверять каждую мелочь", - сказал он.
По словам руководителя, во время работы над версией 2.0 они сосредоточили внимание на том, что не работает, и придумали, как это исправить или улучшить. Что касается расширения, разработчики представляли его как сиквел, а не просто DLC.
Многое из того, что было сделано в процессе работы над 2.0, сводилось к размышлениям: "Хорошо, если это должно работать в этом мире, то почему оно не работает? И мы собираемся решить все возможные проблемы: ИИ, полицейская система, другие активности, которые происходят с Ви или без него". Мы не хотели, чтобы было разделение между Ви-наемником и Ви, охотящимся за Биочипом. В Phantom Liberty я хотел, чтобы все было взаимосвязано.
Ни черта они не усвоили, ни единого проекта на запуске нормально не работало от них, так и останутся безрукими выпускателями ранних доступов за фуллпрайс.
Все ведьмаки вполне нормальные были на релизе, первый разве что долгие загрузки доставали, второй плоховато оптимизирован, с третьим вообще было все нормально, разве что по мелочи некоторые баги. Ни разу не сравнимо с запуском киберпанка
Серьёзно??
Первый Везьдмин до сих пор обновляется, часть старых багов даже не исправляются
Второй Везьдмин помню до сих пор, как в момент релиза на моём старом компе выдавал 10-15 фпс, но он по системным требованиям подходил идеально
Третий Везьдмин. Не все помнят, но некоторые всплакнут. https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/betterthansex/2922956.html
Ну и Киберпук как вишенка на тортике.
А их порт Saints Row 2 на пк никогда не забуду
Привет из параллельной вселенной, тебе либо ностальгия глаза застилает, либо ты релизные версии в упор не видел. Первый ведьмак был наглухо убит на релизе, постоянные вылеты, вытекающие рожи, баги, сломанные квесты и все это чинили очередным 2.0 под названием Enhanced edition. 2-я часть аналогично еле работала, не говоря об отвратительной оптимизации. Тройка на релизе ломала прокачку, давая по 10 хр за все квесты, эти самые квесты ломались и не прогрессировали, гвинт можно было профукать кучу карточек, поведение плотвы было наглухо убито, да оно и сейчас не ахти. Да что там говорить - они даже переиздать тройку нормально не смогли, наглухо убили оптимизацию и только спустя полгода в это можно было хоть как-то играть.
Эта контора была, есть и будет безрукой, поэтому их игры надо на релизе обходить стороной как чуму. И даже если киберпанк на релизе на топовых пк был вполне играбелен, то все равно те люди получили ничтожный опыт, ибо все эти годы недоразработчики накидывали в игру контент и механики, которые должны были быть на релизе.
Стабильность - признак мастерства.
Уж они-то мастера выпускать плохо работающие проекты, и при этом срубать много бабла и всеобщее признание
Я не оплачиваю обучение. Я готов заплатить за профессиональную работу.
Вперёд! CD Projekt!
верю, я поверил
Ну да, с новой не собираются, а старую опять херят кривыми обновами