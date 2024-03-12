CD Projekt хорошо усвоила урок и не собирается делать то же самое с новой Cyberpunk

До своего выхода Cyberpunk 2077, несомненно, была одной из тех игр, которые вызвали наибольший ажиотаж в обществе. К сожалению, когда игра попала в руки геймеров, она оказалась не совсем такой, как было обещано, и изобиловала техническими проблемами, из-за которых Sony даже пришлось убрать ее из своего магазина.

Несмотря на споры вокруг выхода Cyberpunk 2077, CD Projekt, похоже, извлекла из всего этого урок и не собирается повторять то же самое со следующей игрой франшизы. Для них выход Phantom Liberty - это то, чему стоит следовать в будущем.

Гейб Аматанжело, директор игры, считает, что команда сможет вновь добиться того же уровня качества, что и в Phantom Liberty, в будущем проекте. По словам разработчика, команда искала лучшие пути развития игры и внесла изменения в ее дизайн.

Думаю, то, что мы сделали с Phantom Libert, вполне осуществимо [для следующей игры]. Все сводится к составу команды, таланту. А также доверия друг к другу и веры друг в друга".

Аматанжело стал директором игры в 2021 году, после того как игра была выпущена в 2020 году. В его обязанности входило наблюдение за обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty. Главным изменением, которое директор привнес в игру по сравнению с тем, что было до ее релиза, стало предоставление всем членам команды большей свободы. "Позволить им просто творить и не беспокоиться о том, что руководители будут проверять каждую мелочь", - сказал он.

По словам руководителя, во время работы над версией 2.0 они сосредоточили внимание на том, что не работает, и придумали, как это исправить или улучшить. Что касается расширения, разработчики представляли его как сиквел, а не просто DLC.

Многое из того, что было сделано в процессе работы над 2.0, сводилось к размышлениям: "Хорошо, если это должно работать в этом мире, то почему оно не работает? И мы собираемся решить все возможные проблемы: ИИ, полицейская система, другие активности, которые происходят с Ви или без него". Мы не хотели, чтобы было разделение между Ви-наемником и Ви, охотящимся за Биочипом. В Phantom Liberty я хотел, чтобы все было взаимосвязано.