CD Projekt RED начинает набор сотрудников для сиквела Cyberpunk 2077©

Студия CD Projekt RED начала набор сотрудников для работы над сиквелом Cyberpunk 2077, он же "Project Orion". Об этом стало известно с официального сайта компании.
Представители CDPR открыли вакансии, в котором предлагается "присоединиться к нашей новейшей студии в Бостоне и поработать над продолжением Cyberpunk 2077".
К сожалению, о проекте сейчас практически ничего не известно. Ранее разработчики сообщали, что для создания сиквела потребуется от 350 до 500 человек, и что полноценная разработка начнется не раньше 2024 года.
Тем временем студия продолжает работать над долгожданным первым и последним расширением для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ожидается, что оно выйдет во второй половине этого года.
Интересно будет узнать про сюжет сиквела, но сначала надо дождаться выхода Phantom Liberty. Ходил слух, что туда могут завезти новую концовку, возможно даже более каноничную, чем сейчас.
Любая концовка,которая не заканчивается смертью будет не каноничной.
Так вроде ни одна концовка не заканчивается смертью, кроме той где Ви выпилился))
1. Самоубийство
2. Сделка с Арасакой - отказ - смерть через время
2.1 Сделка с Арасакой - согласие - смерть тела,разум возможно когда-нибудь перенесут.
3. Панам - Альт - Отдать тело Джонни - это смерть разума
3.1 Панам - Альт - Отставить тело себе - смерть через время
4. Бестия - Альт - Отдать тело Джонни - это смерть разума
4.1 Бестия - Альт - Отставить тело себе - смерть через время
5. Соло в Арасаку - Альт - Отдать тело Джонни - это смерть разума
5.1 Соло в Арасаку- Альт - Отставить тело себе - смерть через время
Все концовки заканчиваются смертью или тела или разума Ви,или и того и другого.
Разработчики давно уже опровергали это, там события дополнения будут происходить во время основной сюжетной линии, типо как доп. сюжетная линия.
Смерть через время - это не смерть. Там элементарно придумать миллион способов как избежать этой проблемы и вылечить Ви.
Отдать тело Джонни - тоже нихрена не проблема. Ведь Джонни тоже всего лишь матрицей разума был. И сидел в башке у Ви. Почему бы Ви не сидеть в башке у Джонни, а во второй части его раз и скачали на флэшку да вернули в новое тело)
Реальная окончательная и бесповоротная смерть Ви только самоубийство. Но это скрытая дополнительная концовка, не каноничная)
Подозреваю, что это будет эдакое масштабное DLC, призванное заполнить множественные лакуны основной игры. Хотя вряд ли мы его увидим раньше 2027 года.
Вы хотели сказать 2077 года)
Надеюсь, будет новый движок, а не это убогое недоразумение, и игра получится кайфовая.
UE5 будет, давно сказали
Ну шо пацаны второй круг? Все быстро скидываемся на предзаказы проджектам, а то они без вас не потянут. Сможет ли вторая часть кибербага превзойти по качеству своего предшественника.
передай это первому сталкеру и, ожидаемо второму, над которым работали год после релиза.
или первому ведьмаку.
или еще десятку игр, но киберпанк был слишком популярным, а популярной вещи или даже человеку - нельзя быть плохой/плохим, айайай, пусть даже ненадолго
А ещё киберпанк был пузырём. Там столько денег ещё не кто не сливал.
Mass Effect Andromeda вошла в чат.
Ну там то сразу было понятно что игра слив. По первым роликам.
Первый ведьмак спокойно проходился на релизе. Не надо рассказывать. Я играл и кроме долгих загрузок и пары вылетов игра была проходима. И сюжет был отличный.
Cyberpunk 2078)
А после 9-ти месячных курсов наберут "пионеров", которые забьют на оптимизацию, лишь бы бабки срубить.
Всё от руководства зависит, если там будут умные и профессиональные люди, то и пионеры смогут сделать из игры конфетку!
Тем временем сектантики:
XD
- до 500 человек
из них хотя бы 50 по созданию багов) очень ждем
если в каждых 10 секундах геймплея будет по багу, я делаю предзаказ моментально!!!
Дайте угадаю, а набирают они их на гей-парадах и блм, сжв сборищах? Судя по их недоиграм.
ты чего такой обиженный?
Одно меня настораживает и пугает - системные требования сиквела Киберпанка. Боюсь представить, какое железо понадобится для комфортной игры на высоких...
Когда игра выйдет - сегодняшнее железо для нее будет лоу энд, можно не сомневаться. Все таки 2029 год, а то и позже)
Сиквел Cyberpunk 2077 Реально ? А кто Ведьмака 4 делать будет а ремастер 1 части ?Всё сразу ? Понял.
сначала Вихтора4 доделайте
Надеюсь, хоть в этот раз они выпустят игру сразу, а не будут доделывать её годами... Хотя кого я обманываю, если даже патчам нужны патчи...
так в любых крупных играх. После крупного обновления, выходит мелкое и фиксит баги.
Да, но ОП в этом особо злостные.
Какой сиквел аллё, в игре баги до сих пор
главное чтобы разных лгбт дебилов, фемок, и всяких других фриков не набирали.
Молодцы. Фанатов можно подоить ещё раз.
Марвел это давно делает, к ним лучше придирайся ))0)
Конечно можно, если игра будет такой же хорошей как первая часть. Такие игры делают на несколько поколений вперёд, а не на неделю забыл и прошел.
Первая была такая "хорошая", что СДПроджекты согласились без суда выплатить инвесторам компенсацию за плохой старт "хорошей" игры и долго-долго выравнивали падение капитализации. Второй такой "хорошей" игры проджекты могут не пережить.
Да было дело, и то что многое из игры порезали тоже знаем. А какая уж была пиар компания, о чего страшно становиться за игру перед её выходом. Что не удивительно, тыква на релизе. Тем не менее игру привели в порядок с момента релиза, теперь играть хочется как в какой то рдр2 по несколько раз катая, сюжет и квесты. У них же впереди DLC , вот будет работа над ошибками и залутают бабосиков для сиквела как раз, это же по любому не случайно. К тому же репутацию подправят так сказать работу над ошибками проведут. Имхо конечно же чисто рассуждение.
Кому как. По мне несколько раз перепроходить игру не тянет вообще - в игре настолько мизерная вариабельность, что в массе это тупое копирование. Предистории испорчены, Ви по-сути за исключением ряда "уникальных" реплик один и тот же, что сразу заметно при перепрохождении. Боевка такая, что вариантивность прокачки по-сути мало что влияет. Здесь нет не то, что аналога "стиля" в Spliter Cell, здесь даже аналога "Призрака" из Deus Ex HR нет. Поэтому если сюжет еще допускает выборы, в большинстве квестов "выбор" лишь "пройти квест или провалить его". Пройдя игру полностью за "кочевника", затем прохождение полностью за "корпората" (убедившись лично в мизерной разнице), попытавшись пройти еще и за "дитя улиц" до конца не дошел, постоянное ощущение третьего "копирования" игры подряд, благодаря тому, что выборы имеющие последствия составляют лишь что-то не более 15% от общего числа (точной цифры не помню, во времена популярности игры ее приводили, что-то вроде 13%). Поэтому реиграбельность игры почти на нуле. Весь ее плюс в атмосферности, проработанности ключевых персонажей и дизайне окружения. А еще в том, что аналогов попросту нет.
И да, насчет "привели в порядок". Многие баги так и остались. Ролевая составляющая, вопреки заявлениям с 1.5 не изменилась (смс-ки я не считаю полноценной ролевой). Что именно приведено в порядок?
Норм новость, надеюсь ошибки прошлого им припадали урок.. геймер человек простой, видит игру покупает а вот качество игры не всегда и сразу в порядке.
Мне вот интересно, где будут происходить события игры. Останется ли карта +\- такой же или станет шире, или они откажутся от открытого мира в пользу камерных тщательно пропаботанных локаций? Если события будут происходить в открытом мире Найт-сити, разумно было бы выпустить ДЛС поверх уже проделанной работы. Или все дело в смене движка.
Ух чувствую это будет пушка, визуально со всеми трассировками пути будет выглядеть невероятно.
Главное чтоб они сохранили фирменную крутую подачу сюжета и улучшили то, что требует улучшения)
Жаль что ждать лет 6 минимум))
Death Stranding как-то справились с отличной графикой без всяких трассировок. В Киберпанке даже без трассировки графика смотрелось вполне себе. Зачем бежать за маркетологами в восхвалении лучей?
Потому что лучи выглядят потрясающе. То что их видеокарты современные с трудом тянут и технология сама по себе ещё не до конца оптимизирована это нормально, к моменту выхода второй части киберпанка по идее трассировку пути должны будут без проблем тянуть даже средние видеокарты.
Трассировка это за последние наверное лет 10 самый существенный шаг вперёд в плане развития графики в играх. Осталось только сделать ее доступной для большинства геймеров.
А в кп 77 так вообще лучшая реализация трассировки.
Кстати, кп77 на релизе был лучше графон, его потом задаунгрейдили)
Набор негров, азиатов и индусов
У них игра зашла бы ещё лучше если бы они равнялись не на третьего ведьмака, а делали бы её больше похожей на гта. Киберпанк голимый Ведьмак только с другими текстурами.
Схерали? Интересных квестов нет, интересного сюжета нет. Это именно что попытка в гта, когда надо было пытаться в деус кекс.
эта ссанина не интересна,давайте ривского
Норм, еще один провал года выйдет! Их жизнь не чему не учит)
Ну, витьмак с третьего раза получился-таки. Всё-таки учит, получается. Глядишь, второй кп2077 тоже не будет уг.
Ведьмак получился с первого раза просто зумеры не смогли в рпг. Второй же богомерзкий слив как и кибербаг.