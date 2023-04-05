CD Projekt RED начинает набор сотрудников для сиквела Cyberpunk 2077 ©

Студия CD Projekt RED начала набор сотрудников для работы над сиквелом Cyberpunk 2077, он же "Project Orion". Об этом стало известно с официального сайта компании.

Представители CDPR открыли вакансии, в котором предлагается "присоединиться к нашей новейшей студии в Бостоне и поработать над продолжением Cyberpunk 2077".

К сожалению, о проекте сейчас практически ничего не известно. Ранее разработчики сообщали, что для создания сиквела потребуется от 350 до 500 человек, и что полноценная разработка начнется не раньше 2024 года.

Тем временем студия продолжает работать над долгожданным первым и последним расширением для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ожидается, что оно выйдет во второй половине этого года.