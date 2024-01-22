До конца года над сиквелом Cyberpunk 2077 будет работать 80 человек

Продолжение Cyberpunk 2077, возможно, все еще находится на стадии концепта, но CD Projekt рассчитывает нарастить производство позднее в этом году и рассматривает возможности мультиплеера для новой игры.

Об этом заявили со-генеральные директора Адам Бадовски и Михал Новаковски в новом интервью агентству Reuters. Бадовски сообщил, что продолжение Cyberpunk 2077, которое до сих пор носит кодовое название «Orion», все еще находится на «концептуальной фазе», то есть еще не в активной разработке.

Тем не менее, Бадовски сказал, что CD Projekt планирует привлечь 80 человек к работе над сиквелом к концу 2024 года. Это указывает на то, что разработчик ожидает, что к концу года сиквел выйдет из стадии предварительного производства.

Новаковски добавил, что разработчик «рассматривает» элементы многопользовательской игры для сиквела Cyberpunk 2077, но не стал вдаваться в подробности. Это означает, что Orion вполне может включать в себя многопользовательскую сторону Cyberpunk 2077, от которой в конечном итоге отказались в пользу строго однопользовательской ролевой игры.

В конце Бадовски добавил, что, по его мнению, CD Projekt «лучше контролирует» производство игр, и что разработчик «избежит премьеры, подобной той, с которой мы столкнулись с Cyberpunk 2077».