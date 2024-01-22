До конца года над сиквелом Cyberpunk 2077 будет работать 80 человек

Продолжение Cyberpunk 2077, возможно, все еще находится на стадии концепта, но CD Projekt рассчитывает нарастить производство позднее в этом году и рассматривает возможности мультиплеера для новой игры.
Об этом заявили со-генеральные директора Адам Бадовски и Михал Новаковски в новом интервью агентству Reuters. Бадовски сообщил, что продолжение Cyberpunk 2077, которое до сих пор носит кодовое название «Orion», все еще находится на «концептуальной фазе», то есть еще не в активной разработке.
Тем не менее, Бадовски сказал, что CD Projekt планирует привлечь 80 человек к работе над сиквелом к концу 2024 года. Это указывает на то, что разработчик ожидает, что к концу года сиквел выйдет из стадии предварительного производства.
Новаковски добавил, что разработчик «рассматривает» элементы многопользовательской игры для сиквела Cyberpunk 2077, но не стал вдаваться в подробности. Это означает, что Orion вполне может включать в себя многопользовательскую сторону Cyberpunk 2077, от которой в конечном итоге отказались в пользу строго однопользовательской ролевой игры.
В конце Бадовски добавил, что, по его мнению, CD Projekt «лучше контролирует» производство игр, и что разработчик «избежит премьеры, подобной той, с которой мы столкнулись с Cyberpunk 2077».
Ну хз, так ли нужен КП мультиплеер? Уж не превратится ли он в такую же колонку по выкачиванию бабок как GTA Online? Вопрос, понятное дело, риторический. Потому что именно разрабам это и нужно, тут без сомнений. А вот насчёт игроков не уверен, как бы это на итоговом качестве сингла не сказалось.
эхх. чуть не прослезился. Когда ГТА шла правильным направлением развития мп. было круто. но бабло победило.
будем поглядывать за новостями
сиквел выйдет в 2077 году)
А после сразу в релиз выкатят. И ещё лет пять допиливать будут.
Мультиплеер? Ну пиз...ц игре.
Кто нибудь в курсе а первую часть еще шаманить будут или все?
Вызывает опасения то что они думают над мультиплеером , ведь их игры (ведьмаки и киберпанк) славаться как раз крепкой сюжетно ориентированной, одиночной компанией. Опыта в онлайне у них нет. Думаю как бы это не повлияло на качество игры в целом..
Ну как говорится - будем посмотреть
а для сюжета было достаточно одного но его не нашли