После выхода Phantom Liberty, CDPR сосредоточит значительную часть своих сил и экономических ресурсов на сиквел ©

Недавнее собрание акционеров позволило нам узнать новую информацию о сиквеле Cyberpunk 2077: работа над Cyberpunk Orion начнется в 2024 году. Пока еще рано говорить о сиквеле знаменитой игры от CD Projekt Red, но подробности о команде разработчиков продолжают появляться.



Как сообщает портал Vandal, известно, что CDPR сосредоточит значительную часть своих сил и экономических ресурсов на следующей главе Cyberpunk:

Мы полагаем, что студия заработает в начале 2024 года [...] когда студия будет готова и заработает в 2024 году, расходы должны возрасти. После запуска Phantom Liberty нам определенно придется потратить некоторые ресурсы на исправления и обновление. [Но] одни люди присоединятся к Polaris, который уже находится в разработке, [...] а другие - к Orion.

Как только выйдет DLC Cyberpunk 2077, часть команды Phantom Liberty будет работать над Cyberpunk Orion, тем самым расширив число разработчиков, которые составят команду грядущего проекта. Но сколько разработчиков будут воплощать в жизнь следующую часть серии? Поговаривают, что над итерацией будут трудиться 350-500 разработчиков. На данный момент нет никаких других подробностей о дальнейших действиях CD Projekt Red, но создание такой большой команды говорит о грандиозном проекте.