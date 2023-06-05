Cyberpunk: Project Orion TBA
7 70 оценок

После выхода Phantom Liberty, CDPR сосредоточит значительную часть своих сил и экономических ресурсов на сиквел

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Procy_on
Новости

Недавнее собрание акционеров позволило нам узнать новую информацию о сиквеле Cyberpunk 2077: работа над Cyberpunk Orion начнется в 2024 году. Пока еще рано говорить о сиквеле знаменитой игры от CD Projekt Red, но подробности о команде разработчиков продолжают появляться.

Как сообщает портал Vandal, известно, что CDPR сосредоточит значительную часть своих сил и экономических ресурсов на следующей главе Cyberpunk:

Мы полагаем, что студия заработает в начале 2024 года [...] когда студия будет готова и заработает в 2024 году, расходы должны возрасти. После запуска Phantom Liberty нам определенно придется потратить некоторые ресурсы на исправления и обновление. [Но] одни люди присоединятся к Polaris, который уже находится в разработке, [...] а другие - к Orion.

Как только выйдет DLC Cyberpunk 2077, часть команды Phantom Liberty будет работать над Cyberpunk Orion, тем самым расширив число разработчиков, которые составят команду грядущего проекта. Но сколько разработчиков будут воплощать в жизнь следующую часть серии? Поговаривают, что над итерацией будут трудиться 350-500 разработчиков. На данный момент нет никаких других подробностей о дальнейших действиях CD Projekt Red, но создание такой большой команды говорит о грандиозном проекте.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
FlexGum

Перевод: после выхода DLC поддержка киберпанка будет прекращена.

5
mongol312
После запуска Phantom Liberty нам определенно придется потратить некоторые ресурсы на исправления и обновление.

я бы сказал, наоборот - заранее подстилают соломку. Обжегшись на молоке, дуют на воду))

0
caliskan

А зачем его дальше поддерживать? Это же не онлайн игра

0
FlexGum caliskan

Чтобы продавать. Новый патч с контентом - новый инфоповод: новости видео, и как следствие, новые продажи новым игрокам. Или не заметили как две недели не затыкались про кибербаг после того же rtx pathtracing?

0
Combine-47 mongol312

Ну вообще-то абсолютно любой проект требует доработки, даже там, где было грамотное тестирование. Так или иначе, какие-то баги да всплывут. А значит потребуются и ресурсы на это.

0
mongol312 Combine-47

очень простое правило, верно? Вот только до Рэдов оно дошло только после релиза Киберпанка.

0
Well-offZin

Буду ждать, надеюсь не больше 5 лет, первая часть пройдена 3 раза за все роли. Визуал, сюжет и персонажи запали в душу не меньше, чем в том же Метро Исход.

4
dr_mengele

всратый геймплей - вот что реально запало в душу. И квесты с нулевой рпг составляющей (кроме квеста из демки) и дохлый открытый мир. И нулевая иммерсивность. Ну да - западает в душу.

1
FlexGum

Ну особого смысла каждую родь проходить нет, 10-15 новых диалогов и всё-равно 0 влияния на сюжет после интро.

0
Combine-47

В смысле за все роли? А какие роли там есть? Ну разве те, что даются в самом начале. Так они влияют только на пролог. И на несколько диалогов по сюжету и во второстепенных миссиях.

Я бы еще понял, если бы ты в условном Скайриме отыграл за разные "роли" и то с большой натяжкой. Но вот писать такое про КП2077.. ну это кек какой-то.

0
Lvinomord

Так это и так было понятно.После выхода длс выкатят 1-2 патча,пару фиксов и всё.Жаль конечно,что песочница так и не раскрылась и получилась откровенно слабой.

2
Well-offZin

Не всем нужна песочница в играх, многим вообще плевать на то, что происходит за рамками сюжета, особенно когда сюжет годный!

-1
Lvinomord Well-offZin

Сюжет(я до конца пока ещё не дошёл),персонажи действительно годные,но ведь песочница в игре планировалась,огромное количество пустых локаций,где даже банд нет,да и просто покататься по городу тоже в кайф.Я не люблю бежать по сюжету.Нравится залипать)

0
0ncnjqybr

То есть первую часть допиливать не будут. Так и останется недоделкой.

0
Korn_Katar

И на фиг не надо, курва.

0
Talendor3
Как сообщает портал Vandal, известно, что CDPR сосредоточит значительную часть своих сил и экономических ресурсов на следующей главе Cyberpunk

Новый Ведьмак:

0
Scorpion_GamePlay

Ну собственно всё, после выхода можно сказать игра брошена.

0
Orbit0330

Кто бы что ни говорил, будущие проекты от CD Projekt Red стоит ждать, так как эта студия не боится бросать вызов! (да-да, баги ужасный кибербаг на релизе и тд... Можете об этом не говорить) Надеюсь переход на новый движок пойдет им на пользу...

-1
0ncnjqybr

Бросать вызов терпению игроков, ты хотел сказать? Какой кретин после киберсранного обсера и прямого обмана покупателей будет верить этим овноделам?

2
caliskan 0ncnjqybr

Так игра отличная вышла, не все реализовали, но того что вышло вполне достаточно, не обязательно же в каждую игру пихать так много контента как в ведьмаке 3

-2
Doomshfaft caliskan
не обязательно же в каждую игру пихать так много контента как в ведьмаке 3

Нет, это совершенно не обязательно.
А вот, что обязательно - держать свое слово и не обманывать своих потребителей, держа за полоумных дурачков, готовых схавать всё, что угодно, если это усиленно рекламировать.
Жаль, что в реальности они оказались правы.

0
caliskan Doomshfaft

Так все нормально с игрой. Ты ждал игру всех времён и народов что ли? Это твои проблемы

-2
FlexGum

Только не стоит предзаказывать

1