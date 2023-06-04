Разработка Cyberpunk: Project Orion начнется в 2024 году ©

На недавнем собрании акционеров, проведенном CD Projekt RED, стали известны ценные подробности, касающиеся сроков разработки Project Orion, прямого продолжения спорной, но очень популярной Cyberpunk 2077.



Из слайдов, представленных польской студией, становится ясно, что ждать Project Orion придется еще долго, поскольку до начала работ еще много месяцев. Текущие планы компании предусматривают начало этапа исследований и разработок в 2024 году, так что ждать Cyberpunk Orion придется еще долго.



CD Projekt RED всегда была предельно ясна в этом вопросе, с самого анонса объясняя, что разработка сиквела Cyberpunk 2077 не начнется до выхода Phantom Liberty, который в настоящее время намечен на 2023 год. Однако сначала казалось, что пре-продакшн начнется уже в этом году, но слайды, показанные польской студией своим инвесторам, дали понять, что речь идет о 2024 годе. К счастью, вышеупомянутое DLC, которое, кстати, снова появится перед релизом во время предстоящего Summer Game Fest, должно хоть не надолго скрасить ожидание.



Cyberpunk Orion обещает раскрыть весь потенциал франшизы, и будет разрабатываться CD Projekt RED North America, новым подразделением компании, появившимся в результате слияния ранее существовавших ванкуверских студий и новой бостонской команды (расположенной рядом с офисами Molasses Flood, еще одной дочерней компании CD Projekt RED). Более 500 разработчиков, которых компания намерена нанять для создания Orion, будут работать под руководством основной команды 2077: среди тех, кто уже подтвердил свой переезд в США, - ведущий дизайнер квестов Павел Саско.